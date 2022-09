První ryze ženský tým chce dobýt svět motorsportu: Sexy jízda!

as

Totální emancipace! Dámy si podmaňují už i motorsport. Na světě je ryze ženský tým Angeluss v kategorii Moto3, který si díky divoké kartě odbývá premiéru na GP Aragonie.

„Tento projekt má zviditelnit ženy v motocyklovém sportu. Ukázat, že umíme být konkurenceschopné,“ říká hvězda týmu María Herreraová (26).

Uhrančivá Španělka má se svými parťačkami mnohem vyšší cíle: „Od příští sezony vstoupíme do seriálu Moto3 na plný úvazek a časem se chceme propracovat až do elitní kategorie MotoGP!“ Za 73 let historie startovalo v MS pouze 22 žen. Bude se holkám na mašinách tleskat nejen za krásu, ale i za jejich umění?