Ať je sezona vyhrávací. Já tomu snad pomůžu, přeje si Tygr Frolík

Z Hradce jste odvezli dva body, jaká to byla premiéra vašima očima?

„Vítězná, což je hlavní. Hráli jsme vyrovnaný zápas s naším dobrým začátkem. Prohrávali jsme, ale nic jsme nezabalili, pořád jsme makali dál. Ke konci jsme dostali přesilovku, proměnili ji, což bylo hrozně důležitý. V prodloužení přišla další, kluci ji výborně sehráli a díky tomu máme dva výborné body z venku. S výkonem můžeme být s ohledem na začátek sezony spokojeni.“

Frolíkova premiéra body 0+0 plus/minus -1 střely na branku 1 vyložené šance 0 celkový čas na ledě 17:47 čas v přesilovce 5:39 čas v oslabení 0:22

Nešlo malinko o krádež z hradeckého ledu? Ve druhé a třetí části jste prakticky nevystřelili na branku…

„Souhlasím, že momentum bylo na jejich straně, po jejich gólu je diváci hnali ještě víc, domácí byli v laufu. My jsme tam měli pár icingů, nebylo to z naší strany ono, možná nám trochu docházely síly. Hradec hrál doma, chtěl nás zlomit, my byli vzadu na patách. Ale stále jsme si věřili a říkali, že musíme všechno pálit na bránu. Po vyrovnání jsme se dostali na koně my a dovedli to do vítězného konce. Takhle musíme pokračovat.“

Jak byste popsal své zvykání na domácí extraligový led?

„Moje začátky v sezoně jsou pomalejší, s přibývajícím věkem to tak mám. Ale v přípravě jsem se cítil lepší, zápas od zápasu. V tom posledním na Kladně už to bylo dobré. Samotná liga už je ovšem zase něco jiného. Fyzicky jsem se cítil dobře, pár příležitostí naše lajna měla. Ještě potřebujeme být lepší na puku u soupeře ve třetině, abychom si vytvořili větší tlak. A bude to dobrý.“

Zvlášť pokud vám bude chytat stejným způsobem jako v Hradci Petr Kváča…

„Určitě. Potvrdil, že je top gólman ligy. V Hradci to znovu potvrdil. Když jsme to potřebovali, podržel nás. Super práce od něj.“

Věříte, že vás extraliga bude bavit a naplňovat pozitivními emocemi?

„Myslím si, že jo. Při každé výhře je nálada vždycky dobrá a příjemná. Hlavně, abychom se pořád zlepšovali, a sezona bude vyhrávací. Pak se s tím svezou i individuální výkony. Já se budu snažit pracovat pro tým, abych měl šanci klukům pomáhat k vítězstvím.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:13. F. Pavlík Hosté: 57:44. Filippi, 61:05. Balinskis Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma – Lev (A), Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák (C) – Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Hosté: Kváča (Neužil) – Melancon, Balinskis, Rosandić, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Ordoš – Flynn, Jelínek (A), Vlach – A. Najman, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Pilný, Hribik – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 301 diváků