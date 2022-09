Zpěvák Iglesias předvedl divokou líbačku s fanynkou! Co na to Kurnikovová?

V Las Vegas to lidé umí rozjet, výjimkou není ani populární zpěvák Enrique Iglesias (47). Ten se rozparádil s fanynkou během akce meet & greet. Nejen, že ji pevně popadl za zadek, ale taky se s ní vášnivě líbal! Na tom by samo o sobě nebylo nic až tak špatného, kdyby neměl Iglesias přes 20 let vztah s ex-tenistkou Annou Kurnikovovou (41).