Piqué a Shakira na společné návštěvě u právníků: Řeší péči o děti!

Zdá se, že je definitivně hotovo. Prominentní pár je minulostí. Fotbalista Gerard Piqué (35) a zpěvačka Shakira (45) byli spatřeni, jak odchází z renomované právnické kanceláře v Barceloně. Vše zaznamenali fanoušci, kteří na ně čekali před budovou, aby podpořili své miláčky.

O tom, že již netvoří pár, hovoří jasně i skutečnost, že právníky opouštěli odděleně. Shakira se navíc při odchodu usmívala, naopak Piqué byl podivně zachmuřený. Podle deníků El Periodico a Mamarazzis jde především o vyřešení situace a péče o jejich dvě děti. Je všeobecně známo, že Shakira by si přála žít i se Sashou a Milanem v americkém Miami. To se ovšem otci úplně nepozdává, protože by měl k chlapcům značně omezený přístup.

Dvojice si proto najala přední rozvodové právníky v zemi Pilar Maneovou a Ramona Tamborera, aby našli řešení akceptovatelné všemi. Piqué totiž už v červnu zablokoval pokusy své expartnerky, která se pokoušela i s dětmi odjet na Floridu. O několik týdnů později byla přesto Shakira i se syny spatřena na letišti v Miami. Pár se oficiálně rozešel v červnu, když to oznámili světu na sociálních sítích.

„S politováním potvrzujeme, že se naše cesty rozcházejí. Pro blaho našich dětí, které jsou naší nejvyšší prioritou, vás žádáme, abyste respektovali naše soukromí. Děkujeme za pochopení,“ znělo vyjádření páru. Španělská média tvrdila, že za rozchodem stojí nevěra Piquého, ale to nebylo nikdy potvrzeno.