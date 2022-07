Procházka září v Las Vegas. Vtipkoval o Blachowiczovi, vítali ho už na letišti

Zařadil se vedle největších hvězd UFC. V případě Jiřího Procházky se nejedná o přehnané tvrzení, je to znát i na jeho výletu do Las Vegas. Český bojovník byl pozván na turnaj UFC 276, kde je VIP hostem, který se setkává s fanoušky i největšími legendami svého sportu. V rámci vystoupení v „Athlete Q&A“ odpovídal i na dotazy ohledně meditování nebo případného zápasu s polským rivalem Janem Blachowiczem. „Je to jednoduché, hodím ho na zem a uškrtím,“ smál se šampion polotěžké divize.

Přiletěl do Las Vegas v 18. hodin tamního času a na letišti už na něj čekali fanoušci. A Jiří Procházka s úsměvem vyhověl každé jejich prosbě o podpis nebo společnou fotku.

„Měli super výbavu. Několik rukavic, falešný pás šampiona, sběratelské kartičky a fotografie,“ přibližuje Matěj Kretík, člen Procházkova úzkého týmu.

Přítomnost tolika podporovatelů na letišti bojovníka mile zaskočila. „Je záhada, kde se vzali. Buď tam čekají celé dny na hvězdy, které přilétají na mezinárodní fight week, nebo někde sehnali info,“ říká Michal Šauer, druhá polovina týmu, s nímž Procházka do Vegas odletěl.

Na letišti vyzvedl trojici řidič a odvezl ji do luxusního hotelu Red Rock, tam se český samuraj hned potkal s polskými MMA hvězdami Joannou Jedrzejczykovou a Janem Blachowiczem. A pak opět rozdával podpisy, fanoušci na něj totiž čekali i v lobby hotelu.

Jiří Procházka se podepisuje fanouškům • Foto Tým Jiřího Procházky

„Pak proběhla večeře a spánek, po dlouho cestě bylo třeba načerpat síly,“ vysvětluje Kretík. „A teď probíhá dvanáctihodinová šňůra různých povinností, kdy se pořád děje něco zajímavého.“

Procházka se setkal i s posledním soupeřem Gloverem Teixeirou. Oba bojovníci si s respektem potřásli rukou. Pak český bojovník absolvoval například „Athlete Q&A With UFC Champion Jiri Prochazka & Brendan Fitzgerald“, kde vedle UFC uvaděče usedl, aby pak půl hodiny odpovídal na dotazy fanoušků.

Došlo i na téma případného titulového zápasu právě s polským rivalem Blachowiczem. „Nechci o tom moc mluvit, protože Jan může být někde tady. Je to jednoduché, hodím ho na zem a uškrtím,“ odpověděl šampion s humorem a publiku se jeho odpověď zjevně líbila.

Mluvilo se ale také o vzdálenější budoucnosti. A to, zda by Procházka jednou nechtěl změnit divizi polotěžké váhy a postoupit třeba do těžké.

„Nevěřím ve váhové divize. Vždycky mě zajímá jen čistý boj a porovnání mezi dvěma muži. O tom je bojování. Žádná válka v historii neměla váhové kategorie, takže mně je to opravdu jedno,“ odvětil bijec. „Ale cítím se v polotěžké váze pohodlně, nemusím příliš shazovat. Možná v budoucnu přejdu do těžké, ale teď je čas vládnout téhle.“

Procházka v rámci odpovědí na všetečné otázky dával i rady, jak začít s meditací. Prý stačí vzít si jakýkoliv předmět, položit ho před sebe a soustředěně jej sledovat. „Je třeba zbavit se myšlenek, vnitřní mluvy a najít ticho uvnitř sebe. Začněte tím, že to vydržíte pět minut, deset, padesát, dvě hodiny… Jde o to, zklidnit, ztišit vaši mysl. To je velká síla.“

Jiří Procházka během rozhovoru • Foto Repro YouTube / UFC

Fitzgerald se jej pak zeptal, jak dlouho to vydržel nejdéle. „Nejde o to, jak dlouho. Jde o nalezení míru uvnitř sebe. Najít klidné místo bez emocí a soustředit se. To je ta největší síla.“

Český bojovník při odpovídání působil uvolněně a s úsměvem na tváři si u přítomného publika i diváků získával další body v popularitě.

V následujících hodinách ho čekala další setkání nebo dokonce návštěva sídla společnosti UFC. Měl by se setkat i s šéfem Danou Whitem nebo šampionem střední váhy Israelem Adesanyou, který bude ze soboty na neděli obhajovat titul. O všem vás budeme informovat.