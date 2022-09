Shakira poprvé promluvila o rozchodu s Piquém: Nejtemnější doba mého života!

Fotbalista Gerard Piqué (35) a zpěvačka Shakira (45) toho od rozchodu ve veřejném prostoru moc neřekli. Po oficiálním oznámení, že je jejich vztah minulostí, nastalo ticho, které rozbíjely jen informace o novém vztahu obránce Barcelony. Hudebnice se naopak držela v ústraní a až s odstupem několika měsíců promluvila pro časopis Elle. Při rozhovoru čelila například i dotazu na Piqého nový vztah...

Pro Shakiru nebylo lehké jít »s kůží na trh«. Sotva se na veřejnosti objevilo oznámení o konci vztahu, veřejnost už mohla vidět Piquého po boku nové lásky. Tou dobou naopak zpěvačka ještě stále celou věc zpracovávala a evidentně ještě nějaký čas bude na zahojení bolavé duše potřebovat...

„O tomhle je opravdu těžké mluvit osobně, zejména proto, že je to poprvé, kdy tuhle situaci řeším v rozhovoru,“ začala upřímně Kolumbijka s libanonskými kořeny.

„Mlčela jsem a snažila se to všechno zpracovat. No, a ano, je těžké o tom mluvit. Zvláště proto, že to stále prožívám, a protože jsem na očích veřejnosti. A protože náš rozchod není jako běžný rozchod. Takže to bylo těžké nejen pro mě, ale i pro mé děti. Neuvěřitelně těžké,“ přiznala Shakira, která se podle svých slov snažila situaci před dětmi tajit.

„Snažím se je chránit, protože to je moje nejdůležitější životní poslání. Pro dvě děti, které se snaží vyrovnat s odloučením rodičů, je to opravdu nepříjemné. A někdy mám pocit, že je to všechno jen zlý sen a že se jednou probudím. Ale ne, je to skutečné,“ posteskla si s tím, že se ale synové Milan (9) a Sasha (7) stejně občas něco dozví od svých kamarádů anebo narazí na nějaké zprávy na internetu, což je ovlivní.

Obět z lásky

Shakira také čelila otázce ohledně nového vztahu svého bývalého partnera, který začal randit s mladinkou Clariou Chia Martiovou (23). Moc sdílná ale nebyla. „Myslím, že tyto detaily jsou jaksi příliš soukromé na to, abychom se o ně dělili. Alespoň v tuto chvíli. Všechno je ještě čerstvé a nové. Mohu jen říct, že jsem do tohoto vztahu a do své rodiny dala všechno, co jsem měla,“ odpověděla diplomaticky.

„Jeden z nás musel vynaložit toto úsilí a obětovat se. A já jsem to udělala. Dala jsem svou kariéru na druhou kolej a přijela jsem do Španělska, abych ho podpořil a on mohl hrát fotbal a vyhrávat tituly. A byla to oběť z lásky,“ krčila rameny hezký blondýnka.

Strach o otce na JIP

Zpěvačku hitu She Wolf nebo Waka waka ale v době rozchodu řešila ještě další nepříjemnou situaci. Její tatínek William Mebarak Chadid (91) po ošklivém pádu skončil na jednotce intenzivní péče.

„Je zklamání, když vidím něco tak posvátného a tak výjimečného, za což jsem pokládala vztah, který jsem měla s otcem mých dětí, a vidím že se to změnilo v něco vulgarizovaného a zlevněného médii. A to všechno, když byl můj táta na JIP a já jsem bojovala na různých frontách. Jak jsem řekla, tohle je pravděpodobně nejtemnější doba mého života,“ prozradila Shakira.

Zpěvačka také řekla, že se snaží celou situaci zvládnout tak, aby byla příkladem pro své děti. Kromě toho je také velice vděčná všem lidem, kteří při ní během těžkých chvílích stojí a projevují jí lásku, což považuje za velký »hnací motor«.