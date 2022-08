Piqué a Shakira: Po rozepřích se sejdou u soudu!

Vztah zpěvačky Shakiry a fotbalisty Piquého je sice u konce, ale stále spolu mají nevyřízené účty. Zatímco půvabná hudebnice se z rozpadu partnerství teprve vzpomatovává, obránce Barcelony už se láskyplně líbá na ulici se svou novou známostí. A vznáší přitom ke své bývalé partnerce zvláštní požadavky!

Shakira se do Barcelony stěhovala z velké lásky. Ta teď ale pominula a španělská média spekulují, že momentálně nemá slavná Kolumbíjka žádný důvod k tomu, aby v katalánské metropoli zůstávala. A proto svého bývalého partnera požádala o to, aby ji dovolil odcestovat i se syny do Miami.

Podle webu Sport.es dokonce Piqué na tento nápad přístoupil, ovšem se zajímavým požadavkem: Shakira mu bude muset zaplatit letenku, aby za syny mohl přicestovat! To už je na tom Barcelona opravdu tak špatně, anebo se prostě jen snaží matce svých synů házet klacky pod nohy? Není velkým překvapením, že Shakira údajně neměla souhlasit.

Setkání u soudu

Děti Milan (9) a Sasha (7) jsou momentálně to jediné, co Shakiru a Piquého ještě pojí. Přesto, že oba shledali pohodlí dětí jako hlavní prioritu pro sebe oba, do celé věci se bude muset vložit soud, u kterého se zpěvačka spolu s obráncem Barcelony potkají. Pak by konečně mělo být jasno o tom, jak to s péčí o oba synky bude...