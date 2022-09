Další rána pro Shakiru… Piqué jí zahýbal s bývalkou DiCapria?!

Pověst slušňáka se slavnému barcelonskému bekovi sesypala jako domeček z karet. Sotva prosákla na veřejnost zpráva o tom, že Piqué (35) matku svých dvou synů Milana (9) a Sashi (7) opustil kvůli mladší milence Claře (22), začaly se objevovat také zprávy o tom, že svou záletnou povahu měl problém ukočírovat už delší dobu. Španělský novinář dokonce přišel s tvrzením, že fotbalista Shakiru (45) podváděl s bývalkou Leonarda DiCapria!

Známý novinář a paparazzi Jordi Martin podle deníku El Periodico tvrdí, že obránce Barcy měl být Shakiře nevěrný s izraelskou modelkou Bar Rafaeli. Ta je mimo jiné i na seznamu bývalek slavného hollywoodského herce Leonarda DiCapria, se kterým chodila v letech 2006 až 2011.

„Od Gerarda jsem se dozvěděl spoustu věcí, ale nebyl jsem to já, kdo si šel promluvit se Shakirou. Ta krize byla motivována tím, že jsem našel zprávy s Bar Refaeli, ale nebyly to jen zprávy, byly to intimní schůzky,“ prozradil Martin.

A zdá se, že Piqué se má ještě na co těšit. Koncem srpna totiž novinář na twitterovém účtu hlásil, že všechny informace a důkazy, které má momentálně k dispozici, chce Shakiře předat.

O rozchodu zpěvačky a fotbalisty Piquého se spekulovalo delší dobu. Pár poté rozpad vztahu oficiálně oznámil v červnu letošního roku. Během léta už ale podle španělských médií stihl mladičkou Claru seznámit nejen se syny, ale také se svými rodiči. Kolumbijská hudební diva mezitím zkouší najít cestu, jak by se mohla odstěhovat i se syny do Miami, vzhledem k tomu, že v Barceloně ji po rozchodu už vlastně nic nedrží...