Rozbitá rolba se Olomouci prodraží: Štreka za 100 tisíc!

Pěkně drahý výlet! Hokejisté Olomouce se trmáceli do Karlových Varů přes čtyři hodiny a v kolech měli 415 kilometrů. A pak se zase otočili a jeli domů...

Na vině byla rozbitá rolba Energie, která u střídaček poškodila led. „Celková částka za přesun a ubytování se pohybuje kolem 100 tisíc korun,“ vypočetl pro Blesk náklady za zbytečnou cestu marketingový manažer Mory Simon Vejtasa.

„Hráče hodně mrzelo, že jsme nehráli. Do Varů to máme v rámci extraligy opravdu nejdál. Ale šlo o zdraví hráčů, a to je přednější,“ doplnil s tím, že o náhradním termínu se jedná. Vstupenky zůstanou v platnosti, Olomouc navíc výjezdníkům věnuje zdarma lístek do VIP na dnešní mač s Pardubicemi.