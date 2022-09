SESTŘIHY: Šlágr pro Dynamo! Poprvé slaví i Sparta, Gulaš sestřelil Kometu

Bitvu obrů ovládly Pardubice

Hokejisté Pardubic porazili ve druhém extraligovém kole mistrovský Třinec 4:3 v prodloužení a podruhé za sebou získali dva body. V pátek vyhráli v prodloužení i na ledě Kladna. Dnešní utkání rozhodl v 62. minutě obránce Tomáš Dvořák.

Třinec v utkání třikrát vedl, jenže Východočeši dokázali před devítitisícovou návštěvou vždy srovnat a pak udeřili v prodloužení. Dvakrát se v utkání prosadil pardubický útočník Adam Musil. Oceláři tak i nadále čekají na premiérovou výhru v nové sezoně.

První třetina nabídla čtyři góly a všechny z přesilových her. Do vedení šli nejprve hosté z Třince, když se puk od horní tyčky odrazil před branku, kde dorážel Daňo. Za necelou minutu bylo vyrovnáno, když početní výhodu po pěti vteřinách využil Adam Musil. Ten pohotově dorážel po zákroku Mazance proti střele Říčky.

Oceláři poté využili i svou druhou přesilovku. Ve 13. minutě nejprve střílel Nestrašil a v následném závaru dotlačil Marcinko puk za Willa. Zanedlouho mělo více hráčů na ledě Dynamo, po čtyřminutovém vyloučení Marinčina hrálo třicet vteřin i v pěti proti třem. To se ještě domácí neprosadili, ale v pokračující přesilovce propálil v 18. minutě Mazance obránce Čerešňák a vstřelil svou první branku v dresu Pardubic.

Další velká výhoda se naskytla Třinci, když byli ve 24. minutě v rychlém sledu vyloučeni Radil s Hrádkem. Oceláři měli k dispozici minutu a 45 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku, ale tentokrát se neprosadili. Pardubičtí tlaku Třince odolali za velkého přispění brankáře Willa, jenž si připsal tři důležité zákroky. Nový gólman Dynama zlikvidoval střely Růžičky či Marinčina.

V polovině druhé třetiny pak ujel Hudáček, ale Will byl znovu připraven. Druhou třetinu přesto vyhráli Oceláři, protože v jejím závěru našel Chmielewski přihrávkou zpoza branky Hrehorčáka, jenž poslal Třinec do vedení.

Ve třetí třetině atraktivního duelu byl blízko vyrovnání Paulovič, který v přesilovce trefil tyč. Až ve 47. minutě se zaplněná pardubická aréna radovala, když po střele Košťálka doklepl puk do odkryté branky Adam Musil.

Vzápětí měl další třineckou šanci Hrehorčák, ale Pardubičtí se ubránili. Hokejisté Dynama byli aktivní i směrem dopředu, v 56. minutě si vytvořili velký závar, ale hosté nerozhodný stav uhájili až do konce třetí třetiny.

V prodloužení rozhodl o výhře Pardubic Dvořák, jenž si najel na přihrávku Pauloviče a sám před Mazancem zakončil přesně.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 4:3p. Šlágr kola vyzněl lépe pro Dynamo Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:28. A. Musil, 17:06. Čerešňák, 46:47. A. Musil, 61:20. T. Dvořák Hosté: 04:48. Daňo, 12:59. Marcinko, 39:37. Hrehorčák Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna (A), Hyka – Říčka, R. Kousal (A), A. Musil – Paulovič, Poulíček (C), Rohlík – Koffer, Urban, Rákos. Hosté: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, J. Jeřábek, Ročák – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Lyszczarczyk, Svačina. Rozhodčí Hribik, Vrba – Kis, Lučan Stadion Enteria arena, Pardubice

Gulaš hattrickem sestřelil Kometu

Hokejisté Českých Budějovic porazili ve druhém kole extraligy Brno 6:2, podruhé v sezoně vyhráli a zásluhou nejlepšího skóre jsou v čele soutěže. Hattrickem se dnešní výhře Motoru podílel kapitán Milan Gulaš, tři asistence si připsal Lukáš Pech.

První velkou šanci měl již ve 3. minutě domácí Pech. Využil chybu hostí, ale sólový únik na Čiliaka zblízka nezakončil. Hosté mohli zahrozit při Gulašově vyloučení, skóre ale otevřel až ve 12. minutě junior Šalé, kterého našel křížnou přihrávkou Zbořil.

Motor srovnal za necelou minutu. Valský si počíhal na útočné modré čáře na přesný pas od Hanzla a sólový nájezd završil úspěšným bekhendem. Další příležitosti nevyužili Doležal i brněnský Šalé. Necelou půlminutu před sirénou vymyslel Pech báječnou přihrávku na Přikryla, jenž střelou z pravého kruhu otočil stav.

Do druhé části vstoupili oba soupeři několika zajímavými šancemi. Ze strany Komety zahrozili Flek a Strömberg, z domácích se zkoušeli prosadit Karabáček a Dzierkals. Budějovičtí následně ubránili dvě po sobě jdoucí oslabení.

Po strkanici za Čiliakovou brankou poté získali početní výhodu, kterou zužitkoval kapitán Gulaš přesnou ranou z místa nad levým kruhem po přihrávce Šenkeříka od modré čáry. Jihočeskou euforii z dvougólového vedení brzy zchladil po rychlé akci Horký, jehož zamýšlenou přihrávku z levé strany nechtěně srazil do vlastní branky obránce Hovorka.

V úvodu třetí třetiny se rozjel po pravé straně Gulaš, jeho bombu Čiliak pouze vyrazil a vracející se obránce Fajmon nešťastně přesměroval puk za brankovou čáru. Hosté se nutili do tlaku, ale ve 47. minutě trestuhodně nevyužili riskantní výlet Hrachoviny k zadnímu mantinelu.

Kometa v závěru zvýšila úsilí, současně i přitvrdila. Velkou šanci zblízka neproměnil Kollár, na protějším konci se pokoušel o završení hattricku Gulaš. To se mu povedlo bombou z levého kruhu při přesilovce, kterou Motoru nabídl Holland zbytečným krosčekem na Vráblíka. Vítězství potvrdil 11 vteřin před třetí sirénou agilní Valský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:48. Valský, 19:37. Přikryl, 34:07. Gulaš, 42:15. Gulaš, 55:57. Gulaš, 59:49. Valský Hosté: 11:55. Šalé, 35:10. Horký Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis, Hovorka, L. Doudera – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Tomeček, Koláček, Doležal – Strnad, Toman, Valský – Dzierkals, Hanzl, Karabáček. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Holland, Ďaloga, Gulaši (A), Kučeřík, Fajmon – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Vincour, Kratochvíl, Süss – Dufek. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Hnát, Brejcha Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 102 diváků

Přibyl (1+2) režíroval skvělou třetí třetinu

Hokejisté Sparty porazili v utkání 2. kola extraligy Litvínov 3:0. Vítězný gól Pražanů při domácí premiéře v nové sezoně dal v polovině třetí třetiny během přesilové hry obránce Adam Polášek. Útočník Daniel Přibyl si připsal tři body za branku a dvě asistence. Své první čisté konto vychytal při druhém startu po návratu do nejvyšší domácí soutěže brankář Jakub Kovář.

Již po 86 sekundách se proti pravidlům provinil Stránský a sparťané hráli přesilovku, která se jim však nepovedla. Severočeši působili v úvodním dějství živějším dojmem, Pražany přestříleli a byli výrazně nebezpečnější. V osmé minutě si i oni zkusili hru v početní výhodě, domácího gólmana Kováře zahřáli několika pokusy a nechybělo mnoho, aby šli do vedení. Hlava však v obrovské šanci před odkrytou brankou zamířil pouze do boční sítě.

V 10. minutě Graňák zahákoval unikajícího Kudrnu a sudí nařídili trestné střílení. Stránský však při něm s kličkou do bekhendu na Kováře nevyzrál. Druhá přesilovka Sparty vypadala už lépe, jenže ani Zajíček se nenechal zahanbit. Nepropálil ho ani Erik Thorell, který zakončoval z křídla, gólman Vervy vytěsnil kotouč betonem.

Podobný obraz hry nabídla i druhá třetina. Zdráhal a Zygmunt ztroskotali na Kovářovi. Před polovinou zápasu dostal v přesilovce nabito na kruh Estephan, pozorný Kovář však dál držel bezgólový stav. Právě Estephan prohrál se strážcem sparťanské branky i další minisouboj ve 33. minutě, kdy Kovář zasáhl s dávkou štěstí ramenem.

Ve třetí části už začala ukazovat svou sílu v ofenzívě také Sparta. Ve 45. minutě však Tomášek stavem ještě nepohnul. Jen o chvilku později hrál Litvínov 54 sekund čtyři na tři, šanci ale nevyužil. Naopak Jandus hned poté, co naskočil jako první z tria potrestaných hráčů na led, uháněl sám na Zajíčka, ale nedal.

V 51. minutě už se domácí dočkali, když od modré čáry napřáhl Polášek a poslal Spartu do vedení. Jen o chvilku později zvýšil po chybě Severočechů s velkým štěstím Přibyl, když Zajíčkovi proplul kotouč u tyčky za brankovou čáru. Sám úspěšný střelec pak ještě připravil gól pro Vitoucha, jenž uzavřel skóre a oslavil tak dnešní 21. narozeniny.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Sparta): „První třetina byla vyrovnaná a každý tým se bál udělat chybu. Ve druhé jsme tahali za kratší konec. Brankář a speciální formace na oslabení nás drželi ve hře. Ve třetí třetině to pak bylo o jednom gólu s tím, že kdo ho dá, bude hodně nahoře. Naštěstí jsme ho dali my a konečně jsme taky začali střílet. Ve druhé třetině jsme vjeli do útočného pásma, nestříleli a furt něco vymýšleli. Ve třetí části už tam bylo více střelby, pak máte samozřejmě i větší šanci na gól.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Přijeli jsme sem s jasnou taktikou dobře bránit a hrát na rychlé protiútoky. Myslím, že se nám to docela dařilo. V první třetině tam toho Sparta možná měla trochu víc, ale druhá byla jednoznačně v naší režii a měli jsme i poměrně hodně šancí Nedali jsme však ani jediný gól. Ve třetí třetině pak bylo jasné, že kdo dá gól, hodně se přiblíží k vítězství. My jsme drželi padesát minut, pak jsme bohužel začali nepochopitelně chybovat. Byly tam hrozné chyby v obranném pásmu, soupeř to potrestal a proto jsme prohráli.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Litvínov 3:0. Excelentní Přibyl (1+2) nasměroval domácí k první výhře Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:11. Polášek, 52:50. Přibyl, 55:12. Vitouch Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík (A), Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – D. Simon, Horák, Řepík (C) – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Forman, Konečný, Kaše – Dvořáček, Vitouch, Přibyl. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, Jaks, Šalda, Freibergs, Demel (A), Strejček, Zeman – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Straka (C), Š. Stránský, Abdul – Chalupa, Sukeľ, Hlava – Zygmunt, Gut, Helt. Rozhodčí Veselý, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 214 diváků

Mueller znovu řídil triumf Vítkovic

Vítkovice porazily Plzeň 4:2 a po vítězství v Litvínově zůstávají stoprocentní. Další dva góly přidala jejich letní posila, americký kanonýr Peter Mueller. Plzeň naopak nedokázala bodovat ani v druhém utkání sezony.

Nová elitní řada Vítkovic započala i domácí extraligovou premiéru velkolepě. Hosté darovali hned po startu soupeři přesilovku pět na tři, kterou v osmé minutě po pasu Kriegera dělovkou bez přípravy záhy zužitkoval Mueller.

Dvojice „ostravských“ Američanů byla takřka u všeho podstatného. Také v úvodu druhé části vynesla jejich spolupráce domácím další gólovou možnost, ale Mueller nezakončil přesně.

Prosadil se až z nenápadné situace Koch, který od modré čáry nahodil v 31. minutě kotouč na branku a Svoboda přes zakrytý výhled nedokázal včas reagovat.

Plzeň se ale rychle vrátila do utkání a po podobné situaci v přesilové hře Kodýtkův pokus prošel Stezkovi pod rukou do sítě.

Jednašedesát sekund před závěrem druhé části se Vítkovicím povedlo otupit snahu hostů třetím zásahem, o který se postaral Lindberg a opět chytře využil zhoršeného výhledu plzeňského gólmana Svobody.

Když ihned po začátku třetí části znovu zaúřadovala dvojice Krieger - Mueller, jenž švihem zaznamenal čtvrtý gól, bylo zjevné, že Vítkovice míří za druhým vítězstvím.

Plzeň zásluhou Kaňáka při hře čtyři na čtyři snížila, ale jednalo se už jen o konečnou úpravu skóre. Přestože Západočeši byli v třetím dějství aktivnější herně i střelecky, jejich úsilí naráželo na Stezku ve vítkovické brance. Západočeši se pokusili výsledek zvrátit i v power play, ale rovněž bez úspěchu.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Jsme šťastní, že jsme navázali na tři body z Litvínova. Začali jsme dobře, ale poté nás zbrzdilo vyloučení. Přečkali jsme to, pak jsme perfektně sehráli přesilovku pět na tři a šli jsme do vedení, což nás asi uklidnilo. Ve druhé části jsme byli slabším týmem, tahali jsme za kratší konec a byli rádi, že jsme neinkasovali více gólů. Naopak šťastným gólem v závěru druhé třetiny jsme šli do vedení 3:1 a na startu třetí odskočili. Dali jsme šťastné góly, ale to k hokeji někdy patří. Pak už jsme důslednou obranou soupeře k velkým šancím nepustili.“

Miloš Říha (Plzeň): „První třetina byla z naší strany nervózní, bylo tam dost nepřesností. Ve druhé jsme se zvedli a hráli dobrý hokej. Měli jsme tlak, šance, bohužel po delším časovém úseku, kdy se k nám soupeř dostal, jsme okamžitě dostali druhý gól. Přesto jsme se do utkání vrátili a druhou třetinu byli lepší. Bohužel jsme lacině inkasovali třetí a čtvrtou branku po chybách. Jakmile soupeř odskočil o tři góly, tak už to bylo hodně těžké. Jsme zklamaní, ale podali jsme lepší výkon než doma proti Olomouci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:48. Mueller, 30:36. Koch, 38:59. Lindberg, 40:16. Mueller Hosté: 31:50. Kodýtek, 45:58. Kaňák Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Piskáček (A), Zámorský, Kaňák, Houdek, Budík, Baránek, Kvasnička – Meyer, Mertl (A), Schleiss (C) – Hrabík, Suchý, Rekonen – Blomstrand, Kodýtek, Sedlák – Lang, Bitten, A. Dvořák. Rozhodčí Šír, Hradil – Lederer, Synek Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 409 diváků

Dva góly Frolíka, Tygři uspěli na nájezdy

Hokejisté Liberce otočili na domácím ledě zápas s Kladnem z 1:3 na 4:3 po samostatných nájezdech a po páteční výhře z Hradce Králové tak zvítězili i ve druhém utkání v nové sezoně. Naopak Rytíři stejně jako v pátek s Pardubicemi ztratili dobře rozehraný zápas, ve kterém vedli o dvě branky a berou pouze bod. Na straně domácích se dvěma góly proti svému mateřskému týmu blýsknul Michael Frolík, za hosty se dvakrát střelecky prosadil Matěj Beran.

Aktivněji do utkání vstoupil domácí Liberec a hned po dvou minutách si vybojoval přesilovkou hru. Tu však Bílí Tygři sehráli velmi špatně a Bowa v kladenské brance vůbec neohrozili. Po zkončení přesilovky to zkoušel Ordoš, Bow si ale poradil.

Domácí brankář Kváča si musel na svůj první zákrok počkat až do poloviny první třetiny, se střelou Kehara ale neměl větší problém. Skóre utkání se poprvé měnilo ve 13. minutě a do vedení šli Rytíři. Po přihrávce Zikmunda využil přesilovou hru Beran. V závěru první třetiny mohl vyrovnat Faško-Rudáš, který prokličkoval celé hřiště a dostal se až před Bowa, branku ale těsně přestřelil.

Domácí se tak vyrovnání dočkali až v úvodu druhé části. Filippi v situaci dva na jednoho krásně našel Frolíka. který ten mohl proti svému mateřskému klubu slavit první gól v libereckém dresu. Následně si Liberec zahrál přesilovou hru a velmi nebezpečně pálil Bulíř, Bow si ale připsal skvělý zákrok.

Na opačné straně z ideální pozice pálil Brodecki, také Kváča výborně zasáhnul. Ve 37. minutě už šli ale Rytíři znovu do vedení. Po chybě Rosandiče v útočném pásmu ujeli hosté do rychlého přečíslení a Procházka překonal Kváču bekhendovým blafákem. A pro Bílé Tygry bylo v závěru druhého dějství ještě hůř, když po zmatcích v jejich obraně přidal svou druhou trefu v utkání Beran.

Do třetí třetiny ale Severočeši vlétli a na dostřel je po pěkném pasu Najmana brzy dostal Vitásek. Gól domácí ještě více nabudil a ve 45. minutě bylo rázem vyrovnáno. Filippi našel mezi kruhy zcela volného Frolíka, jenž se prosadil podruhé v utkání.

Rytíři byli jako opaření a čtvrtý gól domácích měl hned vzápětí na hokejce Ordoš, mířil ale těsně mimo. Na druhé straně zkusil Kladno nastartovat Brodecki, Kváča ale jeho pokus o lakrosové zakončení včas přečetl.

Poté si zahrál Liberec v početní výhodě a nebezpečně pálili Bulíř s Faško-Rudášem, Bow ale svůj tým podržel. Ihned po návratu z trestné lavice mohl hosty znovu poslat do vedení Filip, Kváča ale jeho samostatný únik výborně chytil.

V nastaveném čase měl dobrou šanci aktivní Faško-Rudáš, Bow ale proti jeho střele skvěle zasáhnul. Kladenská jednička si poradila také s dělovkami Filippiho s Najmanem a o osudu zápasu tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich byl hned v první sérii jediným úspěšným exekutorem domácí Birner a vystřelil tak Liberci bod navíc.

SESTŘIH: Liberec - Kladno 4:3 po s. n. Kváča vychytal všechny nájezdy a domácí berou bod navíc Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Frolík, 41:37. Vitásek, 44:09. Frolík, . Birner Hosté: 12:01. Beran, 36:24. Procházka, 38:33. Beran Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Derner, Rosandić, Vitásek, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Bulíř (C), Faško-Rudáš – Ordoš, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek (A), Flynn – Rychlovský, Šír, A. Najman. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – Procházka, Klepiš, Michnáč – Filip, Zikmund (A), Beran – Bláha, Indrák, Melka. Rozhodčí Horák, Kika – Kajínek, Axman. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 892 diváků

Lalancette řídil výhru Mountfieldu

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve druhém kole extraligy v Karlových Varech 3:2 a potvrdili, že se jim na ledě Energie daří. Uspěli zde popáté za sebou. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kanadský útočník Christophe Lalancette. Západočeši prohráli i druhý duel v sezoně a nový trenér David Bruk tak čeká na premiérovou výhru na střídačce Západočechů.

Po slavnostním úvodu utkání, kdy dosavadní majitel klubu Karel Holoubek předal symbolické vlastnické žezlo novému majoritnímu vlastníkovi Dušanu Šenkyplovi, začali aktivněji hosté z Hradce Králové.

Ve 3. minutě se puk po střele Smoleňáka odrazil od zadního mantinelu a připravený Lalancette neměl problém otevřít skóre zápasu. Domácí mohli vzápětí srovnat, ale gólovou příležitost Černocha výtečným zákrokem zlikvidoval Růžička. Na druhé straně po faulech Dlapy a Havlína dostali hráči Mountfieldu příležitost hrát 21 vteřin přesilovku pěti proti třem, druhý gól ale nepřidali.

Největší šanci domácích nevyužil v první třetině kapitán Vondráček, ve 14. minutě trefil jen tyč.

Rozháranou desetiminutovku druhé části ukončila v polovině zápasu bitka mezi Koblasou a Filipem Pavlíkem, za kterou oba obdrželi pětiminutový trest. Ve 31. minutě po přečíslení dvou na jednoho a Jiskrově nezištné přihrávce Redlich bombou od mantinelu srovnal průběžný stav zápasu.

Hosté si však o minutu později vzali vedení zpět, kdy se při vyloučení Rachůnka v předbrankovém prostoru objevil Smoleňák a nadvakrát protlačil puk za Lukešova záda. Domácí v obraném pásmu často chybovali a Lalancette toho ve 36. minutě využil k navýšení vedení Východočechů. Na branky bohaté druhé dějství ukončil ve 38. minutě prudkou střelou z pravého kruhu reprezentant Černoch a vrátil tak Energii opět na dostřel.

Závěrečná třetina se z obou stran již odehrálo bez větších příležitostí a Hradec Králové si jistým výkonem v obraně a napadáním již na útočné modré čáře pohlídal jednobrankové vedení. Domácím se nepodařilo vyrovnat ani v power play.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 2:3. Vary opět bez bodu, Hradec si pohlídal výhru Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:43. Redlich, 37:34. Černoch Hosté: 02:06. Lalancette, 32:08. Smoleňák, 35:41. Lalancette Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Kalina, Blain, Pilař, F. Pavlík (A), Nedomlel, McCormack, Jank – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Štohanzl, Cingel, Lev (A) – Smoleňák (C), Lalancette, Ščerbak – R. Pavlík, Zachar, Kel. Klíma. Rozhodčí Sýkora, Micka – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Znovu 2:1, Olomouc zůstává stoprocentní

Hokejisté Olomouce porazili ve druhém kole extraligy Mladou Boleslav 2:1 a navázali na výhru z Plzně. Hanáci se ve druhé třetině domácího utkání dostali do dvoubrankového vedení. Poprvé v nejvyšší soutěži skóroval junior Matouš Menšík a poté se trefil Pavel Musil. Bruslaři snížili deset minut před koncem po přesilovkovém gólu Jana Stránského. Olomouc se v tabulce posunula na třetí místo, Středočeši se dělí o osmou pozici.

Domácí začali aktivněji. Nepřesnou boleslavskou rozehrávku zachytil na modré čáře Musil, Novotného ale nepřekonal. Olomouc si pak minutu a půl zahrála početní převahu pět na tři. Na pravém kruhu v ní vypálil Navrátil, hostující brankář stačil zasáhnout betonem.

S koncem první přesilovky Středočechů nedokázal poslat puk do odkryté branky Fořt. Šťastného teč Lantošiho dalekonosné střely poté skončila těsně vedle Konrádovy pravé tyče.

Zkraje druhé třetiny udělal kličku do středu hřiště Aberg, vyloučení Orsavy ale nepotrestal. Skóre otevřela ve 24. minutě Olomouc. Pokus Dujsíka Novotný neudržel v lapačce a Menšík dorazil puk do prázdné branky. Devatenáctiletý útočník zaznamenal první extraligový gól.

Vyrovnat mohl Šťastný, Konrád jeho ránu chytil do lapačky. Na druhé straně ujel obráncům přímo z trestné lavice Škůrek, Novotného ani nadvakrát neprostřelil. Domácí však záhy přidali druhou branku zásluhou Musila.

Na začátku třetí části dostali Hanáci opět výhodu dvojnásobné přesilovky. Při tlaku v útočném pásmu trefil Káňa tyč, jeho další velkou šanci spolu s možností Navrátila zneškodnil Novotný.

O snížení se pokoušeli Lunter nebo Eberle, na Konráda ale nevyzráli. To se podařilo až v 50. minutě Stránskému, který zblízka využil přesilovku za faul Menšíka. Hosté v závěru zkusili hru bez brankáře. Ve velké příležitosti se ocitl obránce Jeřábek, Konrád puk letící k levé tyči vytěsnil vyrážečkou mimo branku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:51. Menšík, 28:47. P. Musil Hosté: 49:32. J. Stránský Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – Káňa, Menšík, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Kunc, Knotek (A), Bambula – Olesz, Navrátil, Kucsera. Hosté: Krošelj (Novotný) – Jánošík, Pláněk (A), Pýcha, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – O. Najman (A), Åberg, P. Kousal – J. Stránský (C), Fořt, Lunter – Bičevskis, M. Beránek, Eberle. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Pavel Obadal – Jiří Gebauer, Marek Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3893 diváků