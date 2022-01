SESTŘIHY: Rytíři vyhráli na Spartě! Zlín ztrácí už 14 bodů, slaví i Motor

Zikmund trefil výhru na Spartě

Hokejisté Kladna vyhráli v zápase 45. kola extraligy na ledě Sparty 3:2, bodovali popáté v řadě a zvýšili svůj odstup od posledního Zlína na 14 bodů. Rozhodující branku vstřelil v 51. minutě v přesilové hře Ladislav Zikmund, jinak kmenový hráč Sparty. Pražané prohráli podruhé za sebou a potřetí z posledních čtyř zápasů.

Do první šance utkání se dostal ve druhé minutě domácí Chlapík, brankář Bow byl ale připravený. V čase 3:08 již ale Sparta vedla. Voženílek tečoval střelu Tomova a připsal si první gól v dresu Pražanů po příchodu z Českých Budějovic.

V šesté minutě ale Rytíři vyrovnali, když Machovského prostřelil Dotchin a gólově oslavil svůj návrat do kladenského dresu. Sparta byla výrazně střelecky aktivnější, vytvářela si více šanci, do vedení se však nedostala ani v první přesilové hře utkání. Středočeši se v útočném pásmu usadili až při Voženílkově vyloučení, ani oni ale úvodní početní výhodu nevyužili.

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 2:3. Rytíři vyhráli v O2 areně i podruhé v sezóně

Ve 22. minutě Bow se štěstím vytěsnil Chlapíkovu střelu v přesilové hře mimo brankovou konstrukci, o pár sekund později ale inkasoval podruhé. Matuškinův pokus od modré čáry tečoval Horák a kanadský gólman neměl šanci zasáhnout.

Pracně získaný náskok ale Sparta opět ztratila. Při Formanově vyloučení připravil Plekanec patnáctý gól v sezoně pro Kubíka a oba hráči si tak zopakovali úspěšnou spolupráci z předešlého utkání. Ve 32. minutě se pokoušel vrátit vedení zpět na stranu domácích Thorell, i kvůli nepotrestanému faulu na sebe ale individuální akci zakončil těsně vedle.

Na začátku třetí části byli Rytíři blízko vedení, Plekanec však trefil jen tyč. V 51. minutě se již hosté dostali do vedení, když se v přesilové hře prosadil pohotovou dorážkou Zikmund, kmenový hráč Sparty, který na Kladně hostuje. V 58. minutě mohl dát pod výhru hostů razítko Kubík, trefil však jen tyčku. Rytíře to ale nemrzelo, cennou výhru v závěru udrželi.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „První třetina nebyla z naší strany špatná, naopak si myslím, že jsme měli vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé (třetině) už to nebylo takové, ale pořád jsme věděli, že se zápas dá zlomit. Za stavu 2:2 to bylo o tom, kdo dá gól, bohužel ho dalo Kladno. Udělali jsme faul na čtyři minuty, který nechci moc komentovat, a to rozhodlo. Kladno přesilovky proměnilo, my ne. V poslední třetině jsme už neměli sílu. Po pauze jsme pořádně nevěděli, kdo nastoupí a kdo ne, na to se ale nechceme vymlouvat. Měli jsme minimálně bodovat, zkusit se nastartovat a tuhle situaci nějak překlenout.“

David Čermák (Kladno): „V první třetině byla Sparta lepší, nám nešly nohy. Musíme poděkovat hlavně gólmanovi, který nás zachránil při několika velkých šancích Sparty. Od druhé třetiny se hra začala postupně vyrovnávat a ve třetí třetině rozhodl náš gól na 3:2. S ohledem na náskok na Zlín jsme možná klidnější, ale já jsem to zažil před dvěma lety, kdy jsme měli podobný náskok. My budeme hrát až do konce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. D. Voženílek, 21:48. R. Horák Hosté: 05:34. Dotchin, 27:35. A. Kubík, 50:47. Zikmund Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Chlapík, Sobotka (A), M. Forman – Vitouch, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, D. Voženílek, Šmerha. Hosté: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Dotchin – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 4:1. Dynamo v novém roce stále nenašlo přemožitele, zářili Camara s Poulíčkem

David Havíř (Pardubice): „Z naší strany tam bylo ve dvou třetinách hodně nepřesností. Rozhodla naše koncovka, když jsme proměnili některé šance, úřadoval Camara a jednou Poulíček. Ve třetí třetině jsme paradoxně dominovali, měli jsme dobrý pohyb a vyhrávali souboje, ale poslední část skončila 1:1. Chtěl bych poslat gratulaci do kabiny, největší pochvala patří brankáři Frodlovi.“

Luboš Rob (Zlín): „Stejně jako Pardubice jsme byli po určité pauze a očekávali jsme, jak to tým zvládne. Náš vstup do utkání ovlivnil rychlý gól Pardubic z takové nenápadné akce. Zbrzdilo nás to v našich plánech, abychom v první třetině hráli na 0:0. Po přestávce byla hra vyrovnaná, možná jsme měli střelecky navrch, ale strašně nás trápí koncovka. Místo toho, abychom dali kontaktní gól, tak jsme dva inkasovali. Zápas se začal vyvíjet v náš neprospěch, nevěřili jsme si. Za stavu 4:0 už to bylo těžké, zápas byl na straně Pardubic.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Camara, 31:45. Camara, 36:00. Poulíček, 44:52. Poulíček Hosté: 50:08. Honejsek Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Nedbal – Hecl, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Matýs, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Huf (Kořének) – Mamčics, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc, Hamrlík – Honejsek, Claireaux, Mallet – Zabusovs, Makarenko, Michasjonok – Kubiš (C), Hejcman, Vopelka – Okál, P. Sedláček (A), Fryšara. Rozhodčí Kika, Lacina – Gerát, Komárek Stadion Enteria arena, Pardubice

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 3:2sn. Motor zdolal rivala po nájezdech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Karabáček, 23:31. Pech, . M. Hanzl Hosté: 12:33. McCormack, 52:01. Jank Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – Masopust, Koláček, Pouzar – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Ščerbak, Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Pajer – Miškář. Rozhodčí Šír, Svoboda – Špůr, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Sedmigólový obrat Třince

Třinečtí hokejisté porazili ve 45. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 7:3, přestože v sedmé minutě prohrávali už 0:2. Na obratu se podíleli shodně dvěma góly Andrej Nestrašil a Erik Hrňa, tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenali Martin Růžička s Tomášem Kundrátkem. Obhájce titulu využil čtyři přesilové hry a vyhrál i třetí vzájemný zápas sezony při celkovém skóre 15:3. Jednu branku hostí vstřelil Oscar Flynn, který hrál poprvé za Mladou Boleslav od návratu ze Zlína.

Mladá Boleslav vypadla s Třincem v semifinále posledního play off a v této sezoně neskórovala ani v jednom ze dvou předchozích vzájemných zápasů. Úvodní minuty ale naznačily, že žádným komplexem netrpí a v čase 6:08 už vedla 2:0. Nejdříve Šťastný využil střelou z pravého kruhu přesilovou hru a druhá branka padla po odrazu od brusle Flynna, zatímco sváděl souboj na hranici brankoviště s Adámkem.

Domácí ale už ve 28. minutě vedli 4:2. Ještě v úvodní třetině vyrovnali v přesilových hrách. Kontaktní gól dal se štěstím Hrňa, když si jeho přihrávku srazil do sítě Bičevskis. O vyrovnání se zasloužil Nestrašil výstavní trefou z pravého kruhu pod horní tyčku.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 7:3. Růžička se stal nejproduktivnějším Ocelářem v historii, hned 6 gólů padlo v přesilovkách

Skóre otočil Michal Kovařčík, když po kombinaci s bratrem Ondřejem zakončoval do odkryté branky. O chvíli později zvýšil Kundrátek, který se ocitl po přihrávce Chmielewského sám před Janem Růžičkou. Hostující gólman napoprvé zasáhl betonem, na dorážku už byl krátký.

Středočeši měli ve 34. minutě dobrou příležitost snížit, ale promarnili 46 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři i kvůli Mazancovi. Domácí gólman se rychle přemístil proti střele Najmana do odkryté branky a puk vykopl levým betonem. Třinec svou přesilovou hru ke konci třetiny využil jednoduchým způsobem - Kundrátek vypálil od modré čáry a Nestrašil pohodlně doklepl kotouč do prázdné branky.

Při vyloučení Martina Růžičky, který se blýskl za stavu 4:2 i fair play gestem v podobě odvolaného faulu, vyhrál Najman druhý minisouboj s Mazancem. Překonal jej povedenou střelou z levého kruhu nad lapačku. Martin Růžička poté svého jmenovce Jana nepřelstil z úniku bekhendovou kličkou, ale brzy poté uklidnil domácí fanoušky Hrňa další proměněnou přesilovou hrou.

Konečnou podobu výsledku stanovil Martin Růžička z mezikruží a v historické produktivitě Ocelářů vyrovnal Krále. Oba mají na kontě 568 bodů, Růžička za 260 branek a 308 asistencí, Král díky bilanci 209 + 359.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Za výsledek jsem samozřejmě rád. V první třetině jsme byli jak na kolotoči, nebylo to ono a se štěstím jsme po deseti minutách prohrávali jen 0:2. Kdyby Boleslavští dali v jejich přesilovce gól na 3:0, už by to asi bylo těžké. Pak nám sami pomohli svými fauly, vstřelili jsme góly a začali jsme si trošku více věřit. Od druhé třetiny jsme hráli poctivěji a přidali další góly. Jsem za to rád, jsou to důležité tři body a vážím si jich.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Nezačali jsme špatně, ale zápas se nám jinak hrubě nepovedl. V oslabení jsme inkasovali čtyři góly, z rychlých protiútoků další dva. To je celkem šest gólů ze sedmi, což je strašně moc. Velice špatně jsme bránili a ztráceli puky ve špatném území. Třinec vyhrál jednoznačně a zaslouženě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Hrňa, 13:32. A. Nestrašil, 24:21. M. Kovařčík, 27:10. Kundrátek, 38:12. A. Nestrašil, 48:25. Hrňa, 56:03. Martin Růžička Hosté: 02:57. D. Šťastný, 06:08. O. Flynn, 40:52. O. Najman Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Kofroň. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, T. Hanousek, Fillman – Lunter, Adam Raška I, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Pražák, Kubičík – Gebauer, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec

Hattrick za 10 minut nestačil

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v předehrávce 50. extraligového kola nad Olomoucí 4:3 v prodloužení. Zatímco tým Energie vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů, Hanáci neuspěli potřetí za sebou. Domácí vedli už 2:0, pak otočil skóre hattrickem během 10 minut a 39 sekund Jan Knotek. V čase 63:10 ale nakonec rozhodl svým druhým dnešním gólem Jakub Flek.

V prvních minutách to byli hosté, kdo měl opticky více ze hry, avšak bez větší brankové příležitosti. Jakmile ale domácí přestáli první oslabení, dostávali se i oni postupně do hry. V 15. minutě při vyloučení Olesze udeřila Energie díky přesné kombinaci po ose Plutnar, Rachůnek a přesné střele Fleka do horního růžku olomoucké branky. Srovnat mohl ještě v úvodním dějství Švrček, ale Habal včasným vyjetím zkrotil jeho prudkou střelu.

Ze druhé třetiny uběhlo pouhých 35 sekund, když po pravém křídle ujel Rachůnek obránci Černému a bekhendovou střelou navýšil vedení karlovarského týmu. Průběh druhého dějství však ještě v téže minutě zásadně ovlivnil zcela zbytečný faul domácího Dlapy, který za úder do oblasti hlavy a krku obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 4:3p. Knotkův hattrick stačil pouze na bod, nádherně rozhodl Flek

V nabídnuté pětiminutové přesilovce se dvakrát prosadil Knotek, když ve 24. minutě nejdříve tečoval střelu Nahodila od modré čáry a o minutu později nabruslil až před karlovarského gólmana a střelou nad jeho lapačku srovnal stav zápasu. Povzbuzení hosté opět začali domácí přehrávat a nepouštěli je do žádných větších šancí.

Naopak ve 37. minutě se dostal do samostatného nájezdu Nahodil, který svou šanci nezužitkoval jen kvůli Plutnarově faulu, za který bylo nařízeno trestné střílení. Exekuce nájezdu se ujal Knotek: střelou mezi Habalovy betony otočil vývoj zápasu a zkompletoval tak svůj hattrick. Ve 40. minutě mohl ještě srovnat Koblasa, ale jeho střela zazvonila jen na horní tyč Konrádovy branky.

Do poloviny třetí třetiny Olomouc urputně bránila jednobrankové vedení, o které však nakonec přišla. V 51. minutě se poté, co v předbrankovém prostoru chyboval Škůrek, dostal k puku Koblasa a vyrovnal na 3:3.

V prodloužení se v 64. minutě dostal ve středním pásmu ke kotouči rychlík Flek, svým typickým způsobem přebruslil olomouckou obranu a střelou mezi nohy překlopil definitivně vítězství na stranu hráčů z lázeňského města.

Hlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsme rádi, že jsme dokázali ten zápas vyhrát a získali dva body. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme nezískali body tři. Kdybychom byli disciplinovanější a psychicky odolnější, tak jsme ten zápas kontrolovali a mohli jsme ho dohrát za tři body. Bohužel jsme ve druhé třetině přistoupili na plácanou a přestali jsme hrát hokej. Chtěli jsme se s Olomoucí přetlačovat, což byla samozřejmě voda na jejich mlýn. Proto jsme ten zápas kvůli tomu málem ztratili. Musíme se z toho ponaučit; nesmíme se přizpůsobit soupeři, ale musíme hrát svoji hru. Musíme dělat věci, které nám přináší body a které nás zdobí, ne se chtít s někým strkat a mlátit. To mě na tom zápase mrzí, protože nebýt toho, tak jsme těch bodů mohli mít i víc.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Byl to vyrovnaný zápas, bylo tam dnes spoustu emocí, mělo to náboj jako v play off. Obě mužstva do toho šla naplno Prohrávali jsme 0:2, díky delší přesilovce jsme se dostali zpátky do zápasu, vedli jsme 3:2. Domácí potom ve třetí třetině vyrovnali, proto bych řekl, že ta remíza po šedesáti minutách byla asi spravedlivá. Škoda, že jsme neurvali druhý bod.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:28. Flek, 20:35. T. Rachůnek, 50:13. Koblasa, 63:10. Flek Hosté: 23:04. J. Knotek, 24:27. J. Knotek, 33:43. J. Knotek Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Weinhold, Pulpán (A), T. Havlín, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Černoch, Flek – Hladonik, T. Mikúš, Vondráček (C) – Koblasa, Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, O. Beránek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Bambula – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Olesz, Navrátil, Kucsera – Strapáč, Nahodil, Michal Kunc – Burian. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Lederer, Bohuněk Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků