Scéna jako z hororu. Rolba začala hořet! Hrozbu odvrátil hrdina

Hrůzný moment se měl stát ve středu zhruba v osm hodin večer jižně od města Rochester ležícího u jezera Ontario. Po tréninku tamní mládeže vyjela na hřiště Bill Gray's Regional Iceplex rolba kvůli rutinnímu čištění hrací plochy. Pravděpodobně trenéři, kteří se právě chystali odklidit branky z ledu, byli rovněž svědky toho, jak při prvním rolbařově kolečku kolem mantinelu začal stroj roztírat červenou kapalinu. Následně se z motoru vyvalil kouř, po čemž takřka okamžitě začal stroj hořet.

A co vlastně zapříčinilo malý požár na brightonském hřišti? Podle prohlášení správců stadionu šlo o nešťastnou náhodu. Z hadice na zádi stroje začala unikat hydraulická kapalina, která se vzápětí vznítila. „I když v celém našem zařízení funguje několik bezpečnostních systémů, které chrání jak personál, tak hosty, rychlá akce našeho zaměstnance sama o sobě zabránila tomu hroznému incidentu,“ řekl Chris Woodworth, generální ředitel Iceplexu.

Podívejte se na děsivý moment z hokejového stadionu v Brightonu.

A scary moment after my son’s practice tonight at @bgiceplex. Grateful everyone is safe! #rochesterny pic.twitter.com/SihYnTWhFR