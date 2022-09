Boss Varů sází na spolupráci s Capitals. Přivezu je sem, směje se

Jak už iSport.cz v předstihu informoval , do karlovarského hokeje míří velká šajba. Po třicetiletém a úspěšném vládnutí podnikatele Karla Holoubka přebírá západočeskou organizaci miliardář Dušan Šenkypl. Pokud vyjdou jeho vize, z Energie se stane následováníhodná značka. V mnoha směrech. K užitku může být i Šenkyplovo velmi úzké obchodní napojení na Teda Leonsise, vlastníka Washington Capitals. „Zkusím to domluvit,“ do široka se usmál nový boss při odpovědi na otázku, zda do vyhlášených lázní v budoucnu doveze tým Alexandra Ovečkina.

Něco padá v mírné nadsázce, leccos je však míněno zcela vážně.

Dušan Šenkypl přichází do českého hokeje s cílem realizovat myšlenky, jež mu jsou blízké v podnikání, kde patří mezi velmi úspěšné a vážené figury. A které by českému hokeji měly pomoci. Rovněž i v náhledu na něj.

Šestačtyřicetiletý vizionář míní z karlovarské Energie vytvořit především zdravý klub, založený na přirozených a pevných základech. „Sport vnímám jako něco, co může formovat mladou generaci, můj focus je zaměření se na mládežnický hokej, chci ho dělat pořádně, profesionálně, dívat se do zahraničí, sledovat vzory… Celou svoji podnikatelskou kariéru dávám prostor schopným lidem s tahem na branku. Hokej v Karlových Varech se bude stoprocentně dělat tak, jak se dělat má. Zatím se mi vždycky potvrdilo, že poctivá a dobrá práce přináší úspěch, jednou se vám vrátí. Možná ne první ani druhou sezonu, ale postupem času ano,“ zmínil Šenkypl na čtvrteční tiskové konferenci v prostorách KV arény.

A hned dodal: „Chci tu mít super organizaci, která ví, proč tady je, která učí děti a mladé k tomu, že když budou makat, tak se něčemu naučí a mohou mít úspěch. Že se dostanou do prostředí postaveného na rovnici: nemakáš – nemáš výsledky – spoj si to… Což je něco, co by do jejich života měla být obrovská hodnota, která jim umožní žít lepší život.“

Ale zpátky k Washingtonu a napojení na zámožného majitele Capitals, jenž se před 21 roky rozhodl pořídit si do týmu Jaromíra Jágra, jemuž po angažmá v Pittsburghu připravil druhou štaci v NHL.

Dušan Šenkypl je partnerem ve společnosti Pale Fire Capital, která majoritně vlastní firmu Groupon. A v ní je předsedou představenstva Ted Leonsis.

„Bavíme se velmi intenzivně, kontakt máme úzký. Během jednoho společného callu vzpomínal, jak zaměstnával Jaromíra Jágra… Mým přáním je, aby se skupina mladých lidí z Varů příští léto dostala do Washingtonu, kde viděla, jak funguje tamní organizace a získala i know-how z hlediska trénování a podobně. Od Capitals můžeme získávat velmi zajímavé informace,“ je si jistý Šenkypl. „Určitě budu chtít zjistit, jak oni to dělají, co stojí za úspěchem organizací Teda Leonsise. Co bude relevantní a bude dávat smysl, budu chtít přinést sem do České republiky a do Karlových Varů.“

Renomovaný byznysmen už se v českém sportu v minulosti objevil, to když s portálem epojisteni.cz vstoupil do prostředí profesionálního českého fotbalu – firemním produktem obrandoval elitní domácí soutěž pro sezonu 2016/17. Záhy však z partnerství vycouval. „Šel jsem do toho tehdy s představou, teď už docela naivní, že by se fotbalové prostředí dalo změnit. Šli jsme do toho s protikorupční rétorikou. Poté, co byl tehdejší předseda svazu vzat do vazby, sponzorství jsme přerušili a odešli z toho,“ vrátil se zpět o pár let.

Také proto zprvu ani neměl chuť do Karlových Varů vstoupit. Ovšem pražský podnikatel Daniel Tobolka jej přesvědčil. „Když za mnou Dan poprvé přišel s tímhle nápadem, říkal jsem mu, co blázní… Že to nedává smysl, že už jsme jednou něco podobného zkusili. Jakmile jsem se tomu postupně dostával do hloubky, tak pokud vezmu úžasné prostředí, které tu je, když vezmu mládežnický program a jeho skvělé výsledky, když vezmu celou historii klubu a když vezmu zápal všech lidí kolem – z klubu a z města, celý ten tah na branku a zájem něco udělat… Toto byly hlavní argumenty, které mě přesvědčily jít do toho a něco vymyslet. Samozřejmě záleží na finálním rozhodnutí příští týden,“ namířil k důležitému datu 6. září, kdy městské zastupitelstvo bude transakci schvalovat.

Ta počítá se čtyřicetiprocentním podílem města v klubu a každoročním příspěvkem 25 milionů korun na chod áčka a mládeže. Majoritu uzme Šenkypl společně s Tobolkou, kteří na roční provoz musí sehnat přibližně dalších 75 milionů.

Sportovní cíle? „Tým je poskládaný nyní tak jak je, my jsme s ním v podstatě spokojeni, do sezony půjdeme se současným složením. Základní cíl je čtvrtfinále a jak praví fráze, pak už se může stát cokoli. Není to o hvězdách v týmu, celkem věřím na týmovou kohezi, ta má obrovský vliv. Je to něco, co děláme dobře v našich firmách, chtěl bych postupně podobné věci aplikovat i tady. Ambice máme vysoké,“ pokračuje Šenkypl.

Z toho je vidno, že je zastáncem dlouhodobé práce. „Jde mi o postavení kvalitních základů, sázím na mládež, chci jim ukazovat cestu. V tom má, myslím, český hokej prostor pro zlepšení. Moje ambice posouvání projektu není o každoročním vyhrávání titulů. Dívali jsme se například na Red Bull Academy Salcburk, jak vychovávají mladé lidi,“ zmínil velkou inspiraci Dušan Šenkypl, jenž po svém nástupu nehodlá v klubu měnit vše okolo. „Odváděla se tu suprová práce, nejsem zastáncem toho, že by se všechno přeoralo první druhý den, to by skončilo průšvihem,“ dodává.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE