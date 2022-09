Dohra bitky mezi hooligans Sparty a Bohemians 1905: Policie hříšníky zadržela!

Stačilo, aby kolem sebe prošli, a malér byl na světě. Fotbaloví chuligáni Sparty a Bohemians 1905 způsobili ke konci srpna skandál, když při rvačce zdemolovali zahrádku proslulé restaurace Domažlická jizba, která se nachází na Strossmayerově náměstí. Nyní policie vydala prohlášení, ve kterém stojí, že několik aktérů konfliktů zadržela!

Vzduchem to jen létalo. Židle, stoly, zkrátka vše, co jim přišlo pod ruku. Výtržnici z řad „fanoušků“ Sparty a Bohemians 1905 se před vzájemným utkáním, které se hrálo 27. srpna, střetli u slavné restaurace. Skupina procházejících příznivců „klokanů“ se měla začít navážet do přítomných rivalů z Letné, a rvačka byla na světě!

„Jedna skupinka osob popíjela před zápasem na předzahrádce v Praze 7, následně kolem ní prošla druhá, která mířila na stadion. Během chvíle se situace vyostřila. Nejprve se osoby napadaly slovně, ale poté i fyzicky, kdy po sobě házely vše, co jim přišlo pod ruce,“ uvedla v oficiálním prohlášení tisková mluvčí pražské policie Violeta Siřištová. „Krátce po činu policisté čtyři osoby zadrželi a po zbytku výtržníků pátrali,“ doplnila.

Policie dohromady zadržela šest osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V prohlášení také stojí, že jedna osoba byla oznámena pro přestupkové jednání. Státní zástupce už na všechny podezřelé podal návrh na potrestání.

Jako smyslu zbavení. Chuligáni Sparty a Bohemians se porvali před fotbalovým utkáním na Strossmayerově náměstí. Nejvíce to odnesly židle a stoly restaurace Video se připravuje ...