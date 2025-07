Teenageři v lize: bratranec sparťana, talent Bohemians, Moldavan i drobný rychlík

Věk: 18

Pozice: křídelník

Minuty: 12

Pozvánka na soustředění áčka pro něj byla takovým překvapením, že musel zrušit rodinnou dovolenou v Itálii. „Vyprofiloval se k nám z akademie a musím ho vyzdvihnout. Hodně rychle si zvyká,“ řekl Jan Kameník. V dorostu hrál produktivní křídelník už od 16 let, obřím skokem nyní šel rovnou do ligy. I on mohl mít gól, kdyby trefil odkrytou bránu proti Olomouci…