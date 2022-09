Suchopárek před poslední bitvou lvíčat o EURO: Nesmíme se rozklepat

Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Říhová Michaela

Je to tady! Českou jednadvacítku čeká odveta baráže o postup na EURO, v Českých Budějovicích podruhé vyzve Island (úterý 18.00, živě ČT Sport). Tým trenéra Jana Suchopárka si z ostrova gejzírů a sopek přivezl náskok 2:1 a ke vstupence na mistrovství Evropy mu postačí i remíza. „Máme velkou šanci postoupit a jsme na to připravení,“ vzkázal Suchopárek na předzápasové tiskovce.

V pátek vám vaši hráči dali stylový dárek k 53. narozeninám, baráž o EURO je nadějně rozehraná. Všechno do sebe hezky zapadlo: výhra, narozeniny, oslava. Není to před odvetou až moc ideální?

„Navíc začal podzim, těch věcí je hrozně moc. (usmívá se) Mimochodem, nepamatuju si, že bych někdy hrál v den svých narozenin. Byl bych rád, kdyby narozeniny byly i v úterý… K podcenění snad nedojde, protože ani atmosféra v kabině nebyla úplně vítězná, pořád je to teprve první krok. Cítím z mužstva zdravé sebevědomí a koncentraci na to, abychom postoupili. Máme dobře nakročeno a jsme v předstihu před soupeřem, ale v odvetě je potřeba podat lepší výkon než v prvním zápase. Jen to nám pomůže k postupu.“

Jste nervózní?

„Nervozita je tam vždycky. Ovšem trenér je jen zanedbatelná část týmu. Příprava proběhla a čeká nás ještě předzápasový trénink, ovšem to hlavní bude na hráčích. Sami to dobře vědí. Styl naší hry možná není úplně pohledný, ale zase máme jiné přednosti vycházející z dispozic hráčů. V současném nastavení týmu jsme schopní zvládnout i těžká utkání.“

Můžou hráči v odvetě nemyslet na to, že po prvním zápase mají náskok?

„Možná na to budou myslet, možná ne. Uvidíme na hřišti. Jsme ve výhodnější pozici, ale pozor: vedeme jen o gól. I soupeř možná bude hrát v jiném rozestavení a s jinými hráči. Ale zpátky k nám: hráči si cíl vytvořili sami. Byl jsem příjemně překvapený tím, co se po prvním zápase dělo v kabině. Respektuju hráče v tom směru, že si sami vytvářejí atmosféru a napětí v týmu. Trenér může udělat jednu dvě změny, ale už nevstoupíte na hřiště za hráči. Musí svoje sebevědomí přetavit v to, že to dokážou. Třeba v závěru utkání na Islandu jsme se báli vyhrát, což se nám stalo několikrát. Klíčové momenty jsme relativně zvládli – a v odvetě to musíme zopakovat. Nesmíme se rozklepat.“

Může tým posílit obrat na Islandu? V kvalifikaci jste poprvé dokázali zvítězit v zápase, v kterém jste prohrávali.

„Obrat jen potvrdil charakter týmu. Loni v září bylo před prvním zápasem se Slovinskem nové mužstvo nervózní a nevědělo, co od sebe může očekávat. V předposlední minutě jsme dali vítězný gól a situace se změnila. Tým je dneska složený z ročníků 2000 až 2003, hráči vzájemně dobře spolupracují a jsou mezi nimi dobré návaznosti. Umí si pomoct nejen na hřišti, ale i mimo. Byť jsou to mladí hráči, navzájem se respektují a mají přesně danou hierarchii. Cítím, že všechno do sebe dobře zapadá.“

Islandu se po vypršení karetního trestu vrací jeho klíčový záložník Kristian Hlynsson. Může svůj tým po páteční porážce nastartovat?

„Určitě, je to nadstandardní hráč. Má předpoklady být jednou hvězda. Je trochu subtilnější postavy, ale umí toho dost: připravit šance i střílet góly. Doufám, že na něj budeme dobře připravení. Věřím, že v našem týmu taky máme hráče, kteří jsou schopní připravit i proměnit gólové situace. A snad divákům ukážeme, že nejsme mužstvo, které bude jen s obavami myslet na to, aby uhrálo postupový výsledek. Doufám, že ukážeme aktivní hru. Poslední domácí zápas s Anglií takový nebyl: byli jsme ustrašení a báli jsme se soupeře až moc. Tohle už nesmíme připustit.“

Jaký očekáváte scénář? Tlak Islandu od první minuty?

„Islanďané na nás vlétli i v prvním utkání – a měli jsme s tím problémy. Dali nám gól, ale pak z toho trochu ustoupili. Nepředpokládám, že to takhle bude i v odvetě. Jsme připravení na různé varianty. Hráči jsou po průběhu kvalifikace o rok starší a něco spolu zažili. Tým se dost změnil, ale jedno zůstává: v Budějovicích se cítíme doma a víme, že jsme tady silní. Mužstvo má charakter, ovšem pořád se ještě můžeme posouvat. Ani sami hráči nevědí, co v nich je.“

Znovu budete hrát v Českých Budějovicích, kde jste zvítězili ve třech ze čtyř zápasů kvalifikace. Může to být výhoda?

„Rozhodují detaily a pro tým je jen dobře, když hrajete a jste ubytovaní na místech, která dobře znáte. Hráči to taky cítí a jsou v pohodě. Chceme hrát domácí zápasy i jinde, ale Budějovice nám sedí. Jakákoliv kvalifikace je úspěšná, když vyhrajete všechny zápasy doma, pak máte velkou šanci postoupit. Cítíme podporu, která v Budějovicích byla, a v průběhu kvalifikace se navíc navyšovala. Tady jsme doma.“