Rusové na MS zpět v bazénu. Štve mě to, říká rodačka z Doněcku, která plave za Česko

Než Putinovy hordy vtrhly na Ukrajinu, Kliment Kolesnikov byl esem světového plavání. Krvavá ruská válka všechno změnila. Ruští plavci byli postaveni do autu a Kolesnikov přišel o olympiádu v Paříži. Stálo za tím jeho vlastní rozhodnutí. Kdyby se pro loňské Hry pokusil získat neutrální status, zřejmě by uspěl.

„Za současných podmínek je to pro mě neakceptovatelné. Sen o olympijských medailích zůstává, ale nejsem smutný, že nejedu. Nechci být mezi ostatními za černou ovci,“ vymezil se před olympiádou proti stanoveným podmínkám.

Ty zapovídaly jakékoli spojení s ruskou armádou či policií ani symbolické spojení s ruským režimem v olympijském městě. V Paříži závodilo pod neutrální vlajkou patnáct Rusů, z toho čtyři plavci.

Letos se v plavání situace změnila. Mezinárodní federace povolila start takzvaného týmu Neutrálních sportovců B na MS v Singapuru a Kolesnikov dostal povolení se do něj zapojit.

„Nejsou tady Rusové, jsou tady neutrální sportovci. Federace umožňuje jejich účast. Startují pod neutrální vlajkou, bez národních symbolů, pod hlavičkou světové federace,“ vysvětluje Jakub Tesárek, předseda svazu plaveckých sportů.

Neutrální tým B čítá 18 mužů a 12 žen. Jsou mezi nimi prsař Kirill Prigoda, který byl diskvalifikován ve finále závodu na 100 metrů prsa, nebo světová rekordmanka na 200 metrů prsa Jevgenija Čikunovová. Tu proslavil šéf ruského plavání Vladimir Salnikov, když vloni rozhodl, že bude na ruských závodech představována jako dvojnásobná olympijská šampionka. Přestože na Hrách v Paříži nestartovala.

Rozdílné názory českých plavců

Největší hvězdou je Kolesnikov, který během svého šestiletého odloučení od vrcholných akcí v Rusku překonal světový rekord na 50 metrů znak.

Co na účast závodníků z Putinovy země říkají sportovci? Znakař Miroslav Knedla, který se s Kolesnikovem potkal v rozplavbě i semifinále znakařské stovky, volí sportovní respekt k uznávanému protivníkovi.

„Nerad se vyjadřuju k politickým věcem. Já jsem strašně rád, že si můžu zaplavat s Kolesnikovem,“ řekl Knedla. „Pro mě je to obrovská čest. On je historicky nejlepší znakař, má neuvěřitelně rychlou padesátku. Že jsem s ním mohl plavat dva starty, je pro mě opravdu zážitek. Je to strašně milej chlap, jsem rád, že s ním můžu závodit.“

Další česká reprezentantka Daryna Nabojčenko se na věc dívá jinak. Narodila se v Doněcku, který Rusové okupují. A dlouho žila v Kyjevě, kam dodnes padají ruské bomby.

„Štve mě to. Já si myslím, že ti lidi si nezaslouží tady být,“ řekla Nabojčenko.