Padni komu padni! Ruská mobilizace se původně měla dotknout jen malého počtu lidí, ale vypadá to, že sliby Kremlu byly opět jen pohádkou, která má do :reality daleko. Putin totiž do boje povolal dokonce i krasobruslaře Dmitrije Alijeva a Makara Ignatova, kteří doteď neměli se zbraněmi, ani vojenským mundúrem žádnou zkušenost. Takový krok už se nepozdává ani trenérce Taťjaně Tarasovové, která jindy s válkou na Ukrajině neměla problém.