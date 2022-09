Mobilizace začíná děsit KHL: Povolávají všechny, k nimž se dostanou, tvrdí kustod

Nakonec bude nejspíš muset i Putinův milovaný hokej stranou! Po vyhlášení mobilizace sice ministr obrany Sergej Šojgu tvrdil, že jde zhruba o procento lidí, kterých by se akce mohla týkat, ale zdá se, že v Moskvě přithuje daleko více, než se Kreml a jeho okolí tváří. Podle kustoda týmu Kunlun Red Star působícího v KHL totiž Rusové povolávají »všechny, ke kterým se dostanou«.

Realitu atmosféry v KHL vykreslil kustod týmu Kunlun Red Star, Anton Tiškin. Ten na síti LinkedIn uveřejnil informace, které se dalece rozcházejí z tvrzením, které oficiálně proudí z Moskvy.

„Bohužel situace se dost zhoršila. Mobilizace v zemi začala. Ti, kteří nechtějí jít do války, jsou posláni do vězení. Vláda řekla, že povolá pouze 300 tisíc lidí, ale to je lež. Berou každého, ke komu se dostanou,“ psal Tiškin, načež ukázal na konkrétní lidi, kterých se situace dotkla. „Poslali povolávací rozkaz i hráčům do KHL. Doktor HC Avangardy dostal také předvolání. Nezajímají se. Chtějí pouze krev,“ děsí se kustod.

Druhá část Tiškinova příspěvku byla pak voláním o pomoc. LinkedIn je primárně síť, kde lidé hledají pracovní příležitosti. A se stejným záměrem kustod Kunlunu celý text sepsal.

„Tady v Rusku mám tři malé syny a bojím se. Mám strach, že místo vydělávání peněz pro ně, budu muset jít do vězení, protože já do války určitě nepůjdu,“ odmítá jasně.

„Jsem dobrý zaměstnanec. Jsem připraven pracovat za jakékoliv peníze a na jakékoli pozici. Jenom potřebuji dostat mou rodinu pryč z Ruska, dokud mohu,“ uzavřel příspěvek, který po několika hodinách zmizel a nahradila jej podivná slova o tom, že kdosi napadl jeho účet...