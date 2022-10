Jdi do h*jzlu! Závěrečné podání ruky mezi tenisty skončilo potyčkou

V zápase druhého kola na challengerovém turnaji v Orleans se tento týden postavil Francouz Corentin Moutet proti Bulharovi Adrianu Andreevovi. Dramatické utkání nakonec po obratu vyhrál Andreev, ale emoce na kurtu zůstaly i po konci duelu. Závěrečné podání rukou se totiž pořádně zvrhlo a skončilo potyčkou.

Video ze strkanice, která se mezi tenisty strhla, začalo kolovat po sociálních sítích. Andreev a Moutat po konci utkání klasicky přistoupí k síti, aby si podali ruce, ale vyjádření respektu k soupeři se nakonec evidentně moc nepovedlo a skončilo strkanicí.

Web DailyMail přišel s tvrzením, že během závěrečného gesta měl Bulhar svého francouzského soupeře urazit slovy: „Jdi do h**zlu,“ načež celá situace vygradovala. Když rozhodčí viděl, že nechybí moc k tomu, aby měl konec tenisového utkání boxerskou vložku, okamžitě seskočil z umpíru a začal situaci mezi oběma hráči uklidňovat.

Moutet později sdělil, že mu prý Andreev vyhrožoval. „Nechci se omlouvat za to, co se stalo na konci zápasu,“ napsal na sociálních sítích Francouz. „Když si hráč dovolí dvakrát říct »Jdi do hajzlu!« a přitom se mi dívat do očí, nezbývá mi než mu svým způsobem dát najevo, že takové věci se nedělají,“ vylíčil svůj úhel pohledu Moutet, který byl prý Andreevem vyzván, aby na něj počkal u východu z kurtu, což také udělal.