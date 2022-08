Šok pro slavného boxera Furyho: Bratranec (†31) zemřel po šarvátce před barem!

Obrovský smutek a vztek zachvátil jednoho z nejúspěšnějších boxerů současnosti. Brit Tyson Fury (34) přišel o bratrance při nesmyslné potyčce před barem. Klasická šarvátka se zvrhla, když protivník Rica Burtona (†31) vytáhl nůž a bodl ho do krku.

Tragická událost se stala kolem třetí hodiny v noci ze soboty na neděli. Rico s přáteli sledoval dlouho očekávaný boxerský zápas mezi Ukrajincem Usykem a Britem Joshuou. Po skončení se vydali do jednoho z barů na předměstí Manchesteru v části Altrincham. To se mu bohužel stalo osudným.

„Můj bratranec byl zavražděn minulou noc, bodnutím do krku, to už začíná být směšné, idioti nosí nože. Toto musí skončit co nejdříve. Vláda Spojeného království musí zavést vyšší tresty za zločiny s nožem. Je to pandemie a vy nevíte, jak je to špatné, dokud se vás to osobně nedotkne! Život je velmi cenný a dá se velmi rychle vzít. Užijte si každý okamžik. Odpočívej v pokoji, Rico. Ať ti pán Bůh dá dobré místo v nebi. Uvidíme se brzy,“ vyznal se boxer s přezdívkou »Gypsy King«. Na závěr ještě připojil jasné sdělení: „Jen zbabělci nosí zbraně!“.

Předpokládá se, že se Rico zapletl do hospodské potyčky, kterou si šli protivníci vyříkat před bar. Vše nabralo špatný směr v momentě, kdy se v pěstní potyčce objevil nůž, a jeden z mužů bodl Rica do krku. „Byla to krvavá lázeň. Ostatní lidé se mu ze všech sil snažili zachránit život, poskytovali mu první pomoc, ale bylo tam tolik krve. Nikdo ho nemohl zachránit,“ řekl jeden ze svědků tragické události.

Při bitce byl navíc zraněn i sedmnáctiletý mladík, který byl pravděpodobně příbuzný Rica. Ten byl převezen do nemocnice. Policie na místě zadržela jednadvacetiletého muže a později ještě dalšího dvacetiletého. Oba byli vzati do vazby a bylo zahájeno vyšetřování vraždy.

Státní zástupce Ben Ewart z policie Velký Manchester uvedl, že bodnutí bylo „nesmyslným činem“, o kterém se policisté domnívají, že byl „neplánovaný“. Ricova smrt přichází uprostřed vlny násilí nožem a střelnou zbraní po celé Velké Británii. Od minulého pondělí bylo v Anglii a Walesu pobodáno nejméně 11 lidí.