Soukalová o nejhorších chvílích v Alpách: Proč udělala školáckou chybu?!

Má za sebou děsivý zážitek, kdy doslova bojovala o holý život. Bývalá hvězda biatlonu a nyní moderátorka pořadu Showtime Gabriela Soukalová (32) prozradila, proč udělala základní chybu a jaká myšlenka jí pomohla přežít hodiny strachu v neznámém a nehostinném prostředí.

Po zřejmě nejnáročnější noci svého života už je opět v rutině všedního dne a užívá si klidného života. O hrůzyplné události už může naštěstí jen vyprávět. „Přiznávám, že tam byla i chvíle, kdy už to tělo bylo tak ztuhlý, už jsem prostě opravdu nemohla dál a viděla jsem, že nade mnou třeba pětkrát proletěl vrtulník a vůbec mě neviděli,“ popisovala krušné okamžiky, kdy jí ubývala naděje.

Mnoho lidí zarazilo, že na tak náročný výlet do hor vyrazila o samotě, což je proti základním pravidlům. „Já jsem sportovkyně tělem i duší, a celoživotně vím, že mi fyzicky většinou málokdo stačí. Jsem proto zvyklá vyrážet dost často sama. Navíc jsme tam byli jen s Milošem, který hlídal naši dceru,“ odůvodnila »hazard«, který jí v klíčových chvílích ztížil podmínky.

Na tu nejzákladnější otázku, proč se prostě nevrátila stejnou cestou, měla jednoduchou odpověď. „Pro představu já jsem jela šest hodin na kole a pak jsem dvě a půl hodiny šla obrovským převýšením v horách. Představa, že půjdu zpátky… Já už jsem byla úplně na pokraji sil. Já už jsem fakt nemohla,“ svěřila se, že i když jí tato myšlenka napadla, tak pro ni nebyla realizovatelná.

A co jí pohánělo kupředu i v téměř bezvýchodné situaci? Myšlenka na dceru Izabelu. „Na Izabelku jsem myslela celou dobu, co jsem byla pryč, protože to je samozřejmě to nejvíc, co tady na tom světě mám. Ta představa, že bych se nevrátila a bylo to jen na mém příteli, tak s tím sem se rozhodně smířit nechtěla. Kvůli ní bych toho vydržela ještě hodně,“ nepochybovala o síle mateřství Gábina, která by stejně jako téměř každá matka, šla kvůli svému pokladu světa kraj.