Roztomilá dcerka Sereny Willimasové baví svět: Opravdu netradiční hračka!

Jsou věci, které by dospělého člověka nikdy nenapadlo využívat jako hračku a tohle je rozhodně jedna z nich. Pětiletá dcerka legendární tenistky Sereny Williamsové (41) si však podobná tabu nepřipouští. Hygienická pomůcka jí nejvíce připomínala hračku pro kočku a tak dotyčný předmět podrobila pořádnému průzkumu!

Ve videu které natočila máma Serena je vidět malá Olympie, jak v koupelně rozbaluje tampon a vytlačuje ho z aplikátoru. Na otázku s čím si to hraje, odpověděla slečna bezelstně: „Je to kočičí hračka pro Karmu.“

Z počátku pobavená Serena nejdříve zadržovala smích a kulila oči do kamery, ale když dcera začala rozbalovat další »kočičí hračky«, tak malinko zvážněla. Přece jen šlo o plýtvání velmi potřebného vybavení domácnosti. „Dobře, to stačí,“ upozornila Olympii, „nehrajme si s příliš mnoha,“ načež dostala příslib, že to je poslední.

Tenisová hvězda následně připsala k vtipnému videu všeříkající popisek. „Kdo jsem, abych jí kradla radost, je to hračka pro kočky!“ A připojila klíčová slova „Olympiin svět“. Dětské vnímání světa je vskutku ojedinělé a nenapodobitelné.