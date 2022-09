Serena Williamsová se loučí, zřejmě poslední duel kariéry: Byla to jízda!

Serena Williamsová vypadla na US Open ve třetím kole • Reuters

Vítězka třiadvaceti grandslamových titulů z dvouhry Serena Williamsová sehrála s zřejmě poslední zápas v tenisové kariéře. Čtyřicetiletá americká hvězda prohrála ve 3. kole US Open s Australankou Ajlou Tomljanovicovou 5:7, 7:6, 1:6 a turnaj v New Yorku, který pojala jako možnou rozlučku, pro ní skončil. Šestačtyřicátá hráčka světa Tomljanovicová narazí v osmifinále na Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou v osmifinále čtyřhry.

Hvězdná Williamsová naznačila konec kariéry v zářijovém vydání magazínu Vogue, během turnaje ho ale zcela nepotvrdila. „Jestli se někdy vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy,“ řekla během rozhovoru na kurtu.

„Byla to zábavná jízda a nejneuvěřitelnější cesta, kterou jsem mohla zažít,“ doplnila a neubránila se slzám.

Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows letos vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou. Na přemožitelku Karolíny Muchové z úvodního kola Tomjanovicové už ale navzdory bouřlivé podpoře na stadionu Arthura Ashe nestačila.

Williamsová měla duel dobře rozehraný a v závěru prvního setu vedla 5:3. Od té chvíle ale přišla o čtyři hry za sebou a první set po 51 minutách ztratila.

Američanka se z neúspěchu oklepala a ve druhé sadě měla stavu 5:2 k dispozici čtyři setboly. Devětadvacetiletá Australanka však tlak soupeřky i fanoušků ustála, všechny je odvrátila a později si vynutila zkrácenou hru. Zde Williamsová konec zápasu odmítla a vyhrála 7:4.

Ve třetím setu už ale domácí tenistka nedokázala Tomljanovicové vzdorovat a Australanka získala od stavu 0:1 šest her za sebou. Přestože Williamsová odvrátila v závěru pět mečbolů, ten šestý byl třech hodinách a sedmi minutách tím definitivním.

„V první řadě mi to je strašně líto. Miluju Serenu jako vy, diváci. Sledovala jsem ji jako malá holka a nevěřila jsem, že proti ní budu někdy hrát. Je největší hráčkou v historii našeho sportu. Představuje myšlenku, že se dají v životě uskutečnit všechny sny,“ řekla Tomljanovicová.

Připravená být mámou

Na cestě z kurtu pak Williamsovou vyprovázela skladba Tiny Turner - The Best. „Jsem připravená být mámou a objevovat jinou verzi Sereny," prohlásila Williamsová na pozápasové tiskové konferenci.

K úžasné kariéře jí na sociálních sítích okamžitě gratulovaly slavné osobnosti. Mezi nimi i manželka bývalého amerického prezidenta Michelle Obamová nebo miliardář Bill Gates.

První postup do osmifinále US Open slaví světová pětka Uns Džábirová. Domácí Američanku Shelby Rogersovou porazila 4:6, 6:4, 6:3 a prošla mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje až při sedmé účasti v hlavní soutěži. V posledních třech letech končila pravidelně ve 3. kole.

„Byl to docela šílený zápas, Shelby hrála velmi dobře. I za stavu 5:1 ve třetím setu mi to zkomplikovala a jsem ráda, že jsem bojovala až do konce,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Džábirová.

Bez ztráty setu pokračuje turnajem finalistka Roland Garros Cori Gauffová. Osmnáctiletá Američanka porazila o devět let starší krajanku Madison Keysovou jasně 6:2, 6:3 a dostala se na domácích dvorích ve Flushing Meadows poprvé do osmifinále. O postup mezi nejlepších osm hráček zabojuje proti Číňance Čang Šuaj.

Třináctý zápas za sebou vyhrála Ruska Samsonovová. Přemožitelka Sáry Bejlek z úvodního kola porazila Srbku Alexandru Kruničovou dvakrát 6:3 a neztratila poosmé za sebou ani set. Třiadvacetiletá rodačka z Oleněgorska vyhrála před US Open také turnaje v Clevelandu a Washingtonu.

Poslední grandslamový turnaj sezony skončil pro vítěze z roku 2012 Andyho Murrayho. Pětatřicetiletý Brit nestačil na třináctého nasazeného Itala Mattea Berrettiniho, jemuž podlehl po téměř čtyřech hodinách 4:6, 4:6, 7:6, 3:6. Římský rodák postoupil na grandslamu do druhého týdne posedmé za sebou.

Krejčíková a Siniaková jdou dál

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se probojovaly do osmifinále čtyřhry na grandslamovém US Open. Třetí nasazený pár porazil rumunsko-americkou dvojici Ana Bogdanová, Sabrina Santamariaová dvakrát 6:2. V další fázi narazí na japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamová, Čchan Chao-čching.

Šestadvacetileté Češky nastoupily do utkání necelých čtyřiadvacet hodin poté, co absolvovaly úvodní kolo proti Rumunkám Monice Niculescuové a Gabriele Ruseové. Možná únava na nich nebyla znát. Vyhrály úvodních pět her a celou první sadu získaly za sedmadvacet minut.

Také ve druhém setu byly olympijské šampionky z Tokia při servisu stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhly duel za necelou hodinu k postupu. Po vítězství na Australian Open a WImbledonu živí šanci na třetí grandslamový triumf v sezoně. Titul z US Open je poslední, který českému páru chybí do kompletní grandslamové sbírky.

Ve smíšené čtyřhře zahájila úspěšně turnaj Lucie Hradecká. Sedmatřicetiletá rodačka z Prahy vyřadila po boku Poláka Lukasze Kubota nasazené osmičky Matweho Middelkoopa a Demi Schuursovou z Nizozemska dvakrát 6:4

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Ruud (5-Nor.) - Paul (29-USA) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7, 6:0, Moutet (Fr.) - Cachín (Arg.) 6:3, 4:6, 6:2, 7:5, Carreňo (12-Šp.) - De Minaur (18-Austr.) 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5),

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Gauffová (12-USA) - Keysová (20-USA) 6:2, 6:3, Garciaová (17-Fr.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:2, Riskeová-Amritrajová (29-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - S. Williamsová (USA) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Bogdanová, Santamariaová (Rum./USA) 6:2, 6:2.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Kubot, Hradecká (Pol./ČR) - Middelkoop, Schuursová (8-Niz.) 6:4, 6:4.