Legendární Serena Williamsová končí kariéru? Bude z ní zpěvačka!

Vyhrála 23 grandslamů, tenisem vydělala rekordní 2,3 miliardy korun. Úchvatná čísla už Serena Williamsová (40) nerozšíří. Na US Open vypadla ve třetím kole a dala tenisu sbohem.

Kariéru Sereně ukončila Australanka Tomljanovicová, když vyhrála poměrem 7:5, 6:7, 6:1. „Je mi to líto, miluju jí stejně jako vy,“ omlouvala se přímo na kurtu divákům, kteří se k ní během zápasu chovali značně nesportovně. Její soupeřka mezitím na centrkurtu ronila slzy a přemítala, co dál.

Láska u protinožců

Williamsová se netají, že by ráda počala druhé dítě, nejbližší plány pro tenisový důchod jsou však značně příjemnější. „Co budu dělat zítra? Určitě půjdeme na karaoke,“ rozesmála se šampionka, která svým fanouškům přece jen dala naději, že by newyorská rozlučka nemusela být úplně definitivní. „Jestli se jednou vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy. Ale vždycky jsem milovala Austrálii,“ lišácky zmínila první grandslam v kalendáři. Že by Williamsová ještě jednou překvapila?

Řekli o Sereně

„Děkuji ti, že jsi nás všechny inspirovala k tomu, abychom si šli za svými sny.“ golfista Tiger Woods

„Jedna z věcí, které na ní obdivuju, je to, že se prostě nikdy nevzdává.“ plavec Michael Phelps

„Měli jsme to štěstí, že jsme mohli sledovat, jak se z mladé dívky z Comptonu stala jedna z nejlepších sportovkyň historie.“ bývalá první dáma Michelle Obamová