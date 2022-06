Serena se vrací jako č. 1208, kouče frustrovala. Bude jen atrakcí?

SW a SW 19. Tohle je rande. Jediný vzkaz na sociálních sítích postavil tenisový svět do pozoru. Iniciály Sereny Williamsové a poštovní kód londýnské adresy, kde sídlí Wimbledon, zvěstovaly dobrou novinu. Ještě se vrátí na kurty, od pořadatelů z All England Clubu obdržela sedminásobná šampionka turnaje volnou kartu do dvouhry. Co ale čekat od hvězdy, jež rok nehrála soutěžní zápas a už se mělo za to, že mlčky ukončila kariéru?