Na sociální síti X provozuje Štěpán Touma už dlouhou dobu účet Francouzský fotbal, o dění v „zemi galského kohouta“ má v Česku přehled jako málokdo. Ani on si nedokázal příliš představit, že Lyon bude hrát příští sezonu v Ligue 2. Nyní věří, že je klub na startu nové ozdravné éry. „Ale přestup Pavla Šulce mě překvapil,“ říká na úvod rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Proč?

„Čeští hráči do Francie moc nechodí. Ta stopa byla poslední roky chabá, naposledy tam hrál brankář Tomáš Koubek v Rennes. Je to nezvyk, ale jsem rád, liga bude v Česku sledovanější. A když se nad tím člověk víc zamyslí, dává to smysl pro všechny strany – pro Lyon i Šulce.“

Když se řekne Pavel Šulc, vybaví se bojovnost, obrovský čuch na góly i unikátní fyzický fond, ale ne třeba individuální technická kvalita. Mohla by mu Ligue 1 sedět?

„Myslím si, že ano. Možná se to nezdá, ale jde o hodně běhavou a fyzicky náročnou ligu. Je to ofenzivní hráč, který umí dávat góly a Lyon je útočně smýšlející tým. Nebude hrát s pěti obránci v bloku, mělo by to být něco podobného, jako hrál v Plzni. Psalo se o zájmu Stuttgartu, Lazia a Brightonu, ale upřímně by mu Lyon z těchto možností mohl sedět nejvíc.“

Proč tedy v této běhavé lize není česká stopa silnější?

„Zaprvé si myslím, že všechny tyto velké ligy mají soutěže, které jsou jim regionálně a kulturně bližší. Česko plní tuto roli spíše pro Německo, Francie na to má Belgii, Nizozemsko, hodně hráčů chodí i z Portugalska. Česká liga není ve Francii tolik na očích. Reálně na tu úroveň mají jen hráči