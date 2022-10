Ruského hokejistu Maksimova verbují do války: Maminka kvůli tomu dostala mrtvici!

Ukazuje se, že mobilizace v Rusku se týká stále většího počtu sportovců. Jedním z těch, na koho ruská armáda čeká, je i bývalý bandy hokejista Ivan Maksimov (47). Jeho situace je teď ale velice složitá. Poté, co dostal povolávací rozkaz totiž Ivanova maminka kvůli šílené novině dostala mrtvici a skončila na jednotce intezivní péče. Maksimov se tak nyní obává nejen o život svůj, ale také matčin.

Povolávací rozkaz zastihl Maksimova po návratu ze sportovní akce. „Vrátil jsem se z turnaje, kde hrála mládežnická reprezentace, a manželka mi řekla, že mě v pátek povolali na vojnu,“ popsal Ivan. Chtěl proto ještě alespoň navštívit svou matku.

„Vrátil jsem se tedy do Moskvy a navštívil maminku. Když se dozvěděla o mém povolávacím rozkazu, byla na mrtvici. Její stav je velmi vážný. Leží v nemocnici na jednotce intenzivní péče,“ řekl šokovaný hokejista, který je pětinásobným stříbrným medailistou z MS a dodnes pracuje jako trenér mládežnické reprezentace.

Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil mobilizaci před pár dny a ministr obrany informoval o tom, že povoláno bude zhruba 300 tisíc rezervistů, což je procento všech, kterých by se akce mohla týkat. Stále častěji se ale ozývají hlasy, které přichází s tvrzeními popírající tuto informaci.

Kustod týmu Kunlun Red Star z KHL například na sociálních sítích tvrdil, že Rusové naopak posílají do armády každého, ke komu se dostanou. Povolávací rozkaz měl například dostat lékař Avangradu. Do armády by se ale měli hlásit i sportovci, kteří s ní dosud nemají žádné zkušenosti. Mobilizace totiž postihla i krasobruslaře Makara Ignateva a Dmitrije Alijeva.