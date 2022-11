ŽIVĚ: Za zeptání nic nedáš. Sledujte webinář o Lince pomoci

Už druhým rokem se odborníci z projektu Zodpovědné hraní zaměřují na pomoc těm, kteří ji potřebují. I letošní ročník Týdne zodpovědného hraní chce informovat co největší množství lidí o tom, jak si udržet hraní pod kontrolou. Hráči hazardních her, jejich příbuzní a blízcí se pro pomoc mohou každý den v týdnu obrátit na Linku pomoci. V pátek 11. listopadu 2022 se v rámci tohoto projektu koná on-line webinář se společností Podané ruce a Prevent 99 na téma "Za zeptání nic nedáš... Jak funguje linka pomoci a co vás po zavolání čeká? Zeptejte se odborníků.“ Speciální linka, na které jsou volajícím k dispozici adiktologové s dlouholetými zkušenostmi z praxe, slouží především jako psychologická podpora ve chvílích krize. Její provoz zajišťuje Společnost Podané ruce a na jejím fungování se podílí i projekt Zodpovědné hraní. Webinář můžete sledovat od 17:00 hodin.