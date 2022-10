Těžké zranění snowboardcrossařky Burešové (23): V návratu ji podporuje i Krčmář!

Její hvězda stoupala, pak ale Vendulu Burešovou (23) zastavila vážná nemoc a nakonec i drsný pád, který na mladé dívce zanechal vážné následky. Teď už se ale vrací zpátky do hry a ráda by se vrátila tam, kde před časem musela skončit. A v plánu má velké věci! Pomocnou ruku jí přitom podává například i biatlonista Michal Krčmář.

První zádrhel přišel po juniorském mistrovství světa na Novém Zélandu, kde se nadějná snowboardistka umístila na 5. místě. Kvůli mononukleóze musela vzápětí vynechat sezónu, ale tou dobou ještě netušila, že ta nejtěžší zkouška ji teprve čeká.

V prosinci roku 2020 si na soustředění v Rakousku na třikrát zlomila pánev, stejně jako ruku, kterou si bohužel i vykloubila. Tou dobou se zdálo být skoro nereálné, aby se dokázala vrátit zpátky na svah a úřadovat na prkně.

„První dva měsíce jsem jen ležela, nechala srůstat kosti a snažila se co nejvíc rehabilitovat. Naučila jsem se znovu chodit, používat zraněnou ruku a zacházet s jizvami, které mi zůstaly,“ popisuje svůj příběh.

Když se pak v dubnu zase postavila na snowboard, skoro se jí zdálo, že její dřívější dovednosti byly pryč. Časem se ale začalo vše zlepšovat, což pro ní byla velká motivace. Kvůli železe v paži se však musela naučit jinak technicky startovat. „Zranění mi změnilo pohled na mou kariéru ve snowboardcrossu. Věřím si mnohem víc než dřív už jen díky tomu, že jsem od začátku věděla, že se zvládnu zpátky postavit na snowboard a závodit s těmi nejlepšími,“ říká Vendula.

Přesto, že začátky po návratu byly opatrné, podařilo se jí dosáhnout nejlepších výsledků v kariéře. „Vyjela jsem si potřebné fis body na světové poháry a cítila jsem, že tohle byla ta sezóna, která mě nakopne. Bohužel, trenéři to tak necítili a po sezoně mi reprezentační smlouvu neobnovili,“ líčí mladá snowboardcrossařka. Rozhodně ale nehází flintu do žita: „Přece se nyní nevzdám, i když jsem na to zůstala sama!“

Prim ale nyní hrají finance. Vendula by se ráda zúčastnila nejen Univerziády, ale také světových závodů. Jenže k tomu bude potřeba nemalé množství peněz. Mezi náklady patří kromě letenek, ubytování, tréninků a závodních poplatků také pohonné hmoty, servis, vosky nebo skipass.

„Závodní sezóna mě stojí kolem třičtvrtě milionu korun a brigádami si vydělávám hlavně na studium. Závodění bez finanční podpory ostatních prostě už nezvládnu,“ přiznává Vendula, kterou je možné podpořit prostřednictvím webu Hithit.

Její příběh neunikl ani špičkovému českému biatlonistovi Michalu Krčmáři. „Pojďme na Hithit podpořit Vendulu Burešovou. Za to, čím si prošla, si to rozhodně zaslouží,“ burcuje na socálních sítích.