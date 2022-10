Hokejista Novák popsal: Jak mi zjistili rakovinu!

Má důvod slavit, a to pořádný. Pavel Novák (20) informoval minulý týden veřejnost na svém instagramu, že porazil rakovinu, a je zcela zdravý. Skončilo tak více než tříměsíční období, kdy musel docházet na chemoterapie. Podle jeho slov to nebylo vždy ideální. Zároveň prozradil svou překvapivou reakci na samotnou diagnózu.

„Zdravím všechny, po několika měsících zdravotních potíží se s vámi rád podělím o radostnou zprávu, porazil jsem rakovinu,“ stojí v jeho vzkazu na sociální síti. „Neznám lepší pocit, než být opět zdravý.“ Těmito slovy oznámil radostnou novinu. V rozhovoru pro web hokej.cz přiblížil svou léčbu, která rozhodně nebyla jednoduchá a odhalil, jak se na onemocnění přišlo.

Vše začalo, když se Novák necítil dobře po jednom ze zápasů kanadské juniorské ligy. Zadýchával se a byl velmi unavený. Ukázalo se ale, že je covid pozitivní, a tak považoval příčinu za vyřešenou. Klub ho ale přiměl, aby si došel ještě na testy, které podstoupil už doma v Česku a hodnoty se lékařce vůbec nelíbily. Následoval koloběh náročných vyšetření.

Nakonec mu lékaři diagnostikovali Hodgkinův lymfom. Společně s tím přišla i obrovská úleva. „Když mi zavolali diagnózu, tak to nebyl ani šok. Spíš úleva, že konečně víme, co to je, a že můžu začít. Spousta lidí by v tuto chvíli čekala, že to bude velký šok, ale z doktorova hlasu jsem cítil, že to je ta nejlepší možná varianta. Bylo z něj cítit, že věří tomu, že to bude dobrý,“ vysvětlil mládežnický reprezentant.

Úleva místo zděšení

Původně měl táborský rodák podstoupit šest až osm cyklů chemoterapie, ale léčba šla tak dobře, že nakonec byly potřeba jen čtyři. Náročnost se dle jeho slov stupňovala. První cyklus ušel, teda až na první den. „Nějak jsem si to odseděl, pak jsem ale přijel domů a bylo mi hrozně. V životě mi takhle blbě nebylo,“ popisoval Novák nepříjemný zážitek.

„Bylo mi divně od žaludku, člověk by nejradši zvracel, i když se mu nechce. Nedokážu to moc popsat. Když jsem si několikrát myslel, že mi je blbě při tréninku, tak to nakonec tak hrozné nebylo. To jsem si zažil až při chemoterapiích,“ doplnil.

Jeho cílem i nadále zůstává vybojovat si místo na farmě Minnesoty, která ho před dvěma lety draftovala v pátém kole, a postupem času se probojovat do NHL.