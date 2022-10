Už příští sobotu začíná lyžařkám sezona obřím slalomem v rakouském Söldenu. Jestli se do startovní budky postaví Ester Ledecká (27), je zahalené tajemstvím. Česká hvězda totiž dělá všechno možné, jen ne lyžování.

V pátek Ledecká vyrazila do pražské O2 areny omrknout NHL, o víkendu na svém Instagramu sdílela fotku z londýnského květinářství. „Hledám perfektní kytku na nedělní stůl,“ podělila se s fanoušky ve chvíli, kdy už dávno měla brousit svahy v Chile.

Na soustředění do Jižní Ameriky ji však nepustila zlomená klíční kost. Tu ji v Praze odoperovali a vyztužili drátem, ale na ježdění to není. A to je problém: Ester v létě přešla na nové lyže a má nového servismana. Na nic z toho si kvůli zranění a dlouhé rekonvalescenci nemohla v akci zvyknout, na ledovci by podle serveru Seznamzpravy. cz měla trénovat až tento týden.