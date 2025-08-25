Řecké šílenství ze Zafeirise, na letišti ho vítaly davy. Foto v dresu už před dvěma týdny?
Pro Řecko zřejmě největší fotbalová událost tohoto přestupového období. Christos Zafeiris dorazil do Soluně, aby dal definitivní a oficiální tečku za ságou jeho přestupu ze Slavie do PAOKu. Nejdražší posila v historii klubu dostala adekvátní přivítání, na letišti na něj čekaly stovky fanoušků. Na sítích a řeckých médiích vzbudila navíc pozornost informace, že s dresem „dvouhlavého orla“ už měl pózovat na začátku srpna.
Červenobílou vyměnil za červenočernou, logo Ligy mistrů za logo Evropské ligy. Prozatím. Myšlenka, že srdce Zafeirise už pomalu bije jinde, se zřejmě většině fanoušků českého mistra líbit nebude, ale tak je obchod mezi Slavií a řeckým celkem nastavený. Dvaadvacetiletý hráče uvolnil klub na zdravotní prohlídku a podpis smlouvy, brzy se má vrátit zpět do Česka.
Ačkoliv… Řekové by si samozřejmě rádi představili, že podsaditý středopolař zůstane. PAOK už nyní přestupem dosáhl na zprvu nepředstavitelnou metu a okamžitý přesun byl samozřejmě rovněž tématem. Ale to je prozatím sci-fi. I současná radost je v přímořském městě obrovská. „Je to důležitý přírůstek. Skvělý tah z marketingového hlediska,“ připomněl trenér Razvan Lucescu.
Není divu. Přestupová částka dosahující až 12 milionů eur je na tamní poměry obří, jde o domácího reprezentanta v nejlepším věku, nejdražší posilu v historii klubu a třetí nejdražší v řecké lize. Jak navíc informoval Kicker, Zafeiris navíc přitahoval v létě i zájem z německé bundesligy. „Pokud nepřijdete přivítat na letiště jeho, tak koho?“ vyzval na sociální síti Facebook vlivný fanoušek a bývalý generální ředitel basketbalového PAOKu Konstantinos Panakas.
Zároveň zvedl lehké pozdvižení, když zveřejnil fotografii Zafeirise, jak pózuje v novém dresu s tím, že má být už dva týdny stará. Následně fotografii smazal, řecká média už se ale informace chytla. Dres měl slávistovi věnovat další hvězdný řecký mladík Giannis Konstelias. „Fotografie je pravá. Zajímavé je, že vznikla na začátku srpna, kdy ještě kluby nebyly dohodnuté,“ píše web SDNA.
A přivítání na letišti bylo přímo bombastické. Fanoušci PAOKu zavalili příletovou halu i prostor před ní více než hodinu před chystaným příletem nové posily a vytvořili zápasovou atmosféru. Ve vysokém počtu davy neustále skandovaly a když zhruba ve 14:45 viděly Zafeirisovu hlavu, strhlo se šílenství. Usměvavému rodákovi z Athén ihned někdo přetáhl přes hlavu triko PAOKu, záložník se pak pod velkým návalem novinářů, fanoušků a dalších těl prorval do připraveného automobilu a odjel směrem podpisu nové smlouvy.
Desítku, kterou nosil (a ještě chvíli nosit bude) na zádech ve Slavii, vymění kvůli přítomnosti hvězdy Dimitriose Pelkase za číslo 20. Oficiálně už by s ním měl pózovat už brzy…