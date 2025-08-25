Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi ze Sparty do Polska? Priske naznačil odchod

Ermal Krasniqi po čtyřech minutách na hřišti zvýšil na 2:0
Ermal Krasniqi po čtyřech minutách na hřišti zvýšil na 2:0Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Nadšený Christos Zafeiris si užívá přivítání na letišti v Soluni
Christose Zafeirise po příletu do Soluně vítají davy nadšených fanoušků
Christos Zafeiris
Ermal Krasniqi by mohl opustit Spartu
Ladislav Krejčí po další ztrátě Girony
Eberechi Eze byl představen fanouškům Arsenalu
Graham Potter na lavičce West Hamu
37
Fotogalerie
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Online přenos - Fotbalové přestupy ONLINE
Všechny zprávyDůležité momenty
Bundesliga
Chance Liga
Druhá liga
La Liga
Ligue 1
Premier League
Serie A

Zprávy ze dne 25. srpna 2025

25. srpna 2025 · 15:00

Christos Zafeiris dle očekávání přicestoval do Soluně, aby formálně dokončil přestup do PAOKu. Příjezd reprezentačního záložníka byl vysoce sledovaný. Hráče, který by měl v soutěžním zápase obléct černobílý dres až v zimě, přivítaly na letišti davy zpívajících fanoušků, které čekaly na hvězdnou posilu několik hodin. Zhruba ve 14:45 hodin českého času se mladík na letišti objevil, ihned byl zavalen davy novinářů i fanoušků, rozdal pár úsměvů a rychle se prorval do přichystaného automobilu. Následovat bude přesun na zdravotní prohlídku a podpis smlouvy. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 24. srpna 2025

Důležitý moment
Chance Liga
24. srpna 2025 · 23:49

Tenhle příběh ještě u konce není. PAOK v neděli vyhrál doma nad AEL Larissou 1:0, jeho kouč Razvan Lucescu pak na tiskové konferenci promluvil o Christosi Zafeirisovi, který by měl v pondělí odpoledne do Soluně přiletět zkompletovat svůj transfer ze Slavie.„Je to důležitý přírůstek. Skvělý tah z marketingového hlediska. Hráč národního týmu, mladý, dynamický, box-to-box, s velmi dobrým profilem pro tým,“ chválil rumunský trenér řeckého středopolaře, který o přestup již několik týdnů eminentně stojí. Vítězné utkání sledovali osobně přímo ze stadionu Zafeirisovi rodiče, přijali pozvání klubu.

Záložník Slavie Christos Zafeiris
Záložník Slavie Christos Zafeiris
Důležitý moment
Chance Liga
24. srpna 2025 · 23:24

Blíží se další odchod ze Sparty. Křídelní hráč Ermal Krasniqi chyběl v nominaci na nedělní utkání proti Dukle Praha (3:2). Podle polských médií jedná o odchodu na hostování do Legie Varšava, součástí dohody by měla být opce na trvalý přestup. „Ano, vypadá to tak, že je blízko k tomu, že odejde jinam,“ odpověděl trenér Brian Priske na tiskové konferenci na přímý dotaz deníku Sport.

Ermal Krasniqi proti Trnavě navlékl kapitánskou pásku
Ermal Krasniqi proti Trnavě navlékl kapitánskou pásku
Druhá liga
24. srpna 2025 · 21:55

Druholigové Ústí nad Labem rozšířilo svůj kádr o dvě zahraniční akvizice. Belgický útočník Franck Idumbo, bývalý mládežnický reprezentant a odchovanec Gentu, dorazil z Lovaně, kde v juniorském týmu nastřílel 23 gólů v 53 zápasech. Jeho starší bratr Stanis hraje za Sevillu. Seydil Toure, jenž má díky české matce a senegalskému otci občanství obou zemí, prošel akademií Charltonu. Skautské oddělení Severočechů zároveň posiluje někdejší hráč Žižkova, Jihlavy či Dunajské Stredy Lukáš Bodeček

Ligue 1
24. srpna 2025 · 17:52

Angličan Jonathan Rowe našel po nuceném konci v Marseille nové angažmá v Boloni. Reprezentační útočník do 21 let si musel hledat nové působiště poté, co ho vedení Olympique kvůli potyčce v šatně se spoluhráčem umístilo tento týden na přestupní listinu. Na odchodu z Marseille je i druhý aktér bitky Adrien Rabiot.

Chance Liga
24. srpna 2025 · 16:33

Na vidinu evropských pohárů se v létě snažila Sigma Olomouc nalákat lídra Teplic Daniela TrubačeNásledně se o Trubače začal zajímat Baník, jak už dříve uvedl iSport. Přestože by Ostravští museli pořádně sáhnout do pokladničky, trenér Severočechů Zdenko Frťala skutečně zájem Baníku o jeho oporu potvrdil. 

Bundesliga
24. srpna 2025 · 14:34

Jeden z konkurentů Patrika Schicka Victor Boniface nakonec z Leverkusenu neodejde na hostování do AC Milán. Podle informací časopisu Kicker italský fotbalový klub odstoupil od dohody po zdravotních testech. Boniface měl v minulosti dvakrát natržené zkřížené vazy a zástupcům Milána se zřejmě stav jeho kolena nelíbil.

Chance Liga
24. srpna 2025 · 13:15

Spartu by podle polských médií měl opustit kosovský křídelník Ermal Krasniqi, který má namířeno do Legie Varšava. Podle novináře Konrada Fersztera už v Polsku absolvuje zdravotní prohlídku. Šestadvacetiletý fotbalista přišel na Letnou loni v létě, v Chance Lize má bilanci 4+3, do základní sestavy Pražanů se ale natrvalo nikdy neprosadil.

Liberecký záložník Michal Hlavatý se snaží zastavit sparťana Ermala Krasniqiho
Liberecký záložník Michal Hlavatý se snaží zastavit sparťana Ermala Krasniqiho
Důležitý moment
La Liga
24. srpna 2025 · 08:42

Míchel, trenér Girony, se vyjádřil na tiskové konferenci před ligovým utkáním proti Villarrealu k možnému odchodu Ladislava Krejčího, o kterého se zajímá anglický Wolverhampton. „Přestupový trh je stále otevřený. Proto hráč, který je dnes s námi, může být zítra pryč. To jsou pravidla, kterými se musíme řídit,“ řekl španělský kouč. „Je v pořádku a trénoval normálně. Vnímám situaci, že máme šest, sedm hráčů, kteří by mohli odejít. Musíme počkat, uvidíme, jak bude vypadat kádr po konci přestupového období. Moje starost je teď Villarreal,“ citoval Míchela španělský server Marca.

Míchel vede Gironu k nebývalým výsledkům, sáhne po něm brzy nějaký velkoklub?
Míchel vede Gironu k nebývalým výsledkům, sáhne po něm brzy nějaký velkoklub?

Zprávy ze dne 23. srpna 2025

Důležitý moment
Premier League
23. srpna 2025 · 19:21

Přestupovou bitvu o anglického reprezentanta Eberechiho Ezeho vyhrál Arsenal. Za sedmadvacetiletého ofenzivního záložníka, kterého chtěl i Tottenham, zaplatí Crystalu Palace podle médií 60 milionů liber (1,7 miliardy korun). Eze v Arsenalu strávil několik let jako hráč žákovských týmů, profesionální kariéru pak zahájil v druholigovém Queens Park Rangers. Dnes ho Arsenal před ligovým zápasem s Leedsem představil jako novou posilu, která bude mít na zádech číslo 10.

Důležitý moment
Premier League
23. srpna 2025 · 13:26

Jaká je aktuální situace ohledně transferu Ladislava Krejčího do Premier League? Girona a Wolverhampton už mají být na všem dohodnutí, španělský novinář Ivan Quirós ale na síti X upozorňuje, že český reprezentant si ještě chce vzít pár dní na definitivní rozhodnutí. V neděli by za svůj současný klub dokonce mohl nastoupit na hřišti Villarrealu.

Důležitý moment
Premier League
23. srpna 2025 · 09:55

Už před pátečním duelem s Chelsea bylo jasné, že Graham Potter, kouč West Hamu, hraje o svou budoucnost. Hammers sice po Paquetově dělovce vedli, pak ale přišla smršť, pět branek, fanoušci předčasně opouštěli ochozy London Stadium. „Jeho nejlepší zápas na lavičce Chelsea,“ komentoval utkání jeden divák na sociálních sítích a připomněl tak, že Potter dříve vedl právě i Blues.

 

„Ani Brumbál by tohohle Pottera nezachránil,“ psal další. Vesměs čelí (stále ještě) kouč West Hamu velké kritice z řad příznivců klubu, téměř liduprázdné domácí sektory na konci duelu s Chelsea budiž důkazem. Jeho konec v celku, za který nastupují i Tomáš Souček s El Hadji Malickem Dioufem, se tak zdá být čím dál blíž.

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Chelsea 1:5. Diouf nahrál na gól, ale hosté zápas drtivě otočili
Premier League
23. srpna 2025 · 05:00

Částka, o které se spekuluje, ukazuje na jeho kvalitu. Ladislav Krejčí by mohl po jediném roce vyměnit Gironu za Wolverhampton, účastníka anglické první ligy. „Nechci srovnávat oba kluby, ale Premier League je nejvíc. Byl by dost na očích,“ komentoval možný přestup Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů z roku 2005. Co by reprezentačního obránce mohlo čekat? A obstál by? Více čtěte ZDE>>>

Přestoupí Ladislav Krejčí do Wolverhamptonu?
Přestoupí Ladislav Krejčí do Wolverhamptonu?

Zprávy ze dne 22. srpna 2025

Druhá liga
22. srpna 2025 · 21:56

Brněnský Artis byl blízko k oznámení další posily. Klub jednal o příchodu ukrajinského obránce Jehora Macenka z polského Slasku Wroclav. Nakonec z toho sešlo a Petr Kuba, generální ředitel Artisu, popsal na sociální síti X průběh celého jednání. Když už stačilo podepsat smlouvu, na které byly obě strany domluveny, tak si hráč najednou řekl o víc peněz.

Chance Liga
22. srpna 2025 · 16:14

Francouz Dominique Simon odešel z Pardubic na hostování do Tatranu Prešov, který hraje nejvyšší slovenskou soutěž. Součástí dohody je i opce na přestup pětadvacetiletého záložníka.

Důležitý moment
Premier League
22. srpna 2025 · 15:57

Už se zdálo, že klenot Crystalu Palace zamíří do Tottenhamu. Jednání o příchodu Eberechi Ezeho se ale tak táhla, až přišla pro fanoušky Spurs velká rána. Arsenalu se zranil Kai Havertz, a tak se rozhodl rychle jednat. Hlavní severolondýnský rival podle britských médií rychle přesvědčil hráče i Crystal Palace a uzavřel dohodu o přesunu Ezeho na Emirates.

 

V pátek má ladný technik absolvovat zdravotní prohlídku a následně s Gunners podepsat smlouvu. Tottenham tak musí hledat jinde, ofenzivu posílit potřebuje. Stále má zájem o Savinha z Manchesteru City, ti ale prozatím nechtějí nabídkám na prodej brazilského křídelníka příliš naslouchat. Pokud ale Spurs přitlačí na přestupní částce, může se situace změnit. City by následně hledali náhradu v Realu Madrid, odkud by mohl dorazit jiný Brazilec - Rodrygo.

Eberechi Eze slaví další trofej v Crystalu Palace
Eberechi Eze slaví další trofej v Crystalu Palace
Chance Liga
22. srpna 2025 · 14:48

Zálohu Dukly Praha posílil Slovák Jakub Kadák. Čtyřiadvacetiletý středopolař přišel na Julisku ze švýcarského FC Lucern a v klubu podepsal smlouvu na tři roky.

Důležitý moment
Chance Liga
22. srpna 2025 · 11:44

PAOK se chystá dokončit tolik diskutovaný přestup Christose Zafeirise ze Slavie. Řecký záložník má dorazit v pondělí na letiště v Soluni, kde podstoupí lékařskou prohlídku a následně podepíše smlouvu. Ta má vejít v platnost až v zimě, tedy pokud se nezmění klíčové okolnosti. Řecký klub totiž podle tamních médií stále doufá, že Slavia uvolní hráče dříve, aby se mohl okamžitě zapojit do týmu trenéra Razvana Lucesca.

 

Klub z Edenu nyní Zafeirise pouštět nechce, nenašel totiž adekvátní náhradu. Přesto podle řeckých zdrojů zůstává otevřená možnost, že se situace do konce srpna změní a obě strany se domluví, případně i s finanční kompenzací, na okamžitém přesunu.

Christos Zafeiris ze Slavie
Christos Zafeiris ze Slavie
22. srpna 2025 · 11:42

Důležitý podpis pro ženský tým Slavie. Nejlepší hráčka a nejlepší střelkyně uplynulé sezony české ligy Kateřina Svitková podepsala smlouvu na další čtyři roky.

Druhá liga
22. srpna 2025 · 00:35

Podle informací polského televizního kanálu TVP Sport míří do Artisu Brno posila ze Slasku Wroclaw. Jde o ukrajinského defenzivního univerzála Jehora Macenka. Třiadvacetiletý obránce měl odmítnout nabídku maďarského Györu a zahraje si druhou českou ligu v rámci hostování s opcí. 

Jehor Macenko míří do Artisu Brno
Jehor Macenko míří do Artisu Brno

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů