Tottiho dramatický rozvod: Bejvalka mu ukradla hodinky! Jak zareagoval?

Někdejší fotbalista Francesco Totti (45) prožívá těžké chvíle. Zrovna je uprostřed rozvodu s Ilary Blasiovou (41), se kterou byl ženatý 17 let. Aby toho nebylo málo, brzy ex-manželka si na rozloučenou vzala jeho Rolexky. Legendární útočník se tedy rozhodl jednat, a na oplátku schoval její kabelky a boty v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun!

Má doma Itálii, chtělo by se říci. Totti momentálně řeší rozvodové řízení, během kterého ho Ilary nenechá vydechnout. Kromě nevěry a neochoty být při něm v těžkých časech, jak sám bývalý italský reprezentant uvedl, mu nyní měla ukrást luxusní hodinky značky Rolex.

Na instagramu mimo jiné zveřejnila provokaci v podobě videa, ve kterém stojí před obchodem Rolex, načež lišácky mrkla do kamery. Na to legenda AS Řím okamžitě zareagovala. „Co jsem mohl dělat? Schoval jsem jí kabelky. Doufám, že si všechny věci vyměníme,“ citoval zoufalého Tottiho web Daily Mail.

Zestárl o půl roku

Podle informací The Times má mistr světa z roku 2006 doma také několik bot své bývalé lásky, jejichž cena se odhaduje na 99 a půl tisíce korun. Že by se ale Totti v těchto žabomyších válkách vyžíval, to určitě ne. „Bojím se, že s Ilary skončí celá záležitost u soudu. Stále doufám, že se spolu dohodneme,“ prozradil ex-fotbalista v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

„Teď už jsem ticho. Za tohle odpoledne jsem zestárl o půl roku. Mnohem raději bych mluvil o fotbalu a Římě, který mám stále v srdci,“ dodal. Pár čeká první část rozvodového řízení v pátek 14. října, během kterého se bude rozdělovat majetek. Manželství se začalo sypat v září minulého roku, kdy Totti přišel na manželčinu nevěru skrz její zprávy v telefonu.