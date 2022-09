Hvězdný fotbalista Totti o rozvodu po 20 letech manželství: Hazard a nevěra!

Patří k největším legendám italského fotbalu, ale osobní život se mu nedávno pořádně zamotal. Francesco Totti (45) se po dlouhých dvaceti letech manželství rozvedl s Ilary Blasiovou (41). Nyní prozradil, co stálo za rozchodem!

K vyjádření ho donutily zprávy, které četl o své osobě. „Řekl jsem, že o tom nebudu mluvit a nemluvil jsem. V posledních týdnech jsem ale četl příliš mnoho spekulací a některé ubližovaly mým dětem. Fakt, že jsem ji zradil první, není pravda,“ odůvodnil svou promluvu pro Corriere della Sera.

„Měl jsem v životě těžké období. Stal jsem se závislý na hazardních hrách. Potom mi zemřel otec na covid. A právě tehdy, kdy jsem manželku potřeboval nejvíce, nebyla tam,“ popsal první velké rozpory. „I já jsem chyboval, měl jsem se jí více věnovat,“ přiznal i svůj podíl viny.

„V září minulého roku se začaly objevovat fámy, že má jiného. Nikdy jsem její telefon za 20 let nekontroloval, ani ona to neudělala s mým, ale když jsem dostal varování od různých lidí, kterým věřím, začalo to být podezřelé. V jejím telefonu jsem našel zprávy jako: Sejdeme se v hotelu,“ uvedl na pravou míru, že ho žena podvedla první.

„V minulosti se objevily fámy, týkající se i mě, ale to byly skutečně jen fámy,“ dušoval se hvězdný fotbalista. „Tady byly důkazy. Fakta. A to mě vrhlo do deprese. Nemohl jsem spát. Předstíral jsem, že se nic neděje, ale nebyl jsem to já, byl jsem někdo jiný. Dostal jsem se z toho díky Noemi,“ ocenil svou současnou partnerku Noemi Bocchiovou, se kterou navázal vztah po nevěře Ilary. „Bývali jsme přátelé. Potom, po Novém roce se z toho stal vztah,“ dodal Francesco.