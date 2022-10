Válka krasobruslařských legend: Pljuščenko vrací úder Jagudinovi!

Boj dvou legendárních krasobruslařů není zdaleka u konce. Statistiky, které si Alexej Jagudin vzal na pomoc ve snaze dokázat, že je úspěšnější než jeho sok Jevgenij Pljuščenko, očividně nejsou zas tak přesné, jak by býval doufal. Alespoň to tvrdí právě Putinův přítel Pljuščenko!

Jejich rozbroje mají dlouhou tradici. Bývali soky na ledové ploše a nic z jejich řevnivosti nezmizelo ani po ukončení sportovních kariér. Aktuální kauza začala ostrým vyjádřením Jevgenije na adresu soupeře a ten si to samozřejmě nenechal líbit. A další z mnoha sporů byl v plném proudu.

„Statistiky mohou dokázat cokoliv, dokonce i pravdu,“ napsal Jagudin na sociální sítě a připojil statistiky ze závodů, kterých se účastnil i Pljuščenko. Podle nich ho porazil v poměru 14:8. To se samozřejmě nelíbilo druhé straně a Jevgenij zveřejnil svůj přehled, který nabídl hodně odlišný poměr úspěchů.

„Statistika je přesná věc. A když už začala taková zmatenost, Aljošo, připomeň mi, kdy jsi dvakrát vyhrál ruský šampionát? Když ukazuješ obrázky, procvič si pro jistotu ověřování faktů, pokud máš tak krátkou paměť. Je to škoda, upřímně, lhát takhle lidem do očí. Je mi tě tak líto, Aljošo,“ nebral si servítky Pljuščenko. Jím zveřejněný poměr jasně nahrává jemu a to v poměru 28:10.

„Někdo staví ledové arény, haly a hotely, rozvíjí dětské a mládežnické sporty, dělá jejich ledové show už 15 let, protože každý den trénuje sportovce, tráví 8 hodin na ledě, a někdo stále neumí spočítat medaile,“ uzavřel svou »obhajobu« Jevgenij. Dá se však předpokládat, že tohle si Jagudin nenechá líbit a brzy se dozvíme, jak se na tuto problematiku dívá on.