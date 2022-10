Letní sídlo manažera Petery v Marbelle vzali útokem lapkové: Velká miliónová loupež!

V oblasti Costa del Sol v provincii Málaga svítí sluníčko 320 dnů v roce. Nad sídlem sportovního promotéra Tomáše Petery (51) ale letos na jaře lilo jako z konve. Lapkové vzali vilu u moře útokem.

Hlavně manažerova manželka Tereza (36) si Marbellu zamilovala. Kromě chytání bronzu tam vášnivě piluje kondičku v tamní otevřené posilovně. Před půlrokem jí ale po návratu do druhého domova ztuhl úsměv. „Vykradli nás,“ posteskla si s odstupem několika měsíců.

Česká stopa

I když svůj noblesní život ráda sdílí přes Instagram, po loupeži se na čas ze sítě odmlčela. „Potřebovala jsem klid,“ vysvětlila svým internetovým fanouškům. Tak moc ji loupežníci vzali náladu. A nejen tu. „Taky všechny šperky, kabelky, boty, kabáty, bundy, manželovo oblečení,“ hartusila paní Peterová. Škoda se vyšplhala do řádu milionů. „Byla to česká skupina lidí!“ tuší, kam vede stopa.

K hadříkům i drahokamům měla vztah. O to víc ji štve, že se teď s cennými kousky prsí někdo cizí. „Mé oblečení je docela hodně výrazné,“ popisovala a přidala snímky několika ukradených věcí. „Byla bych vděčná za jakoukoliv informaci, jakýkoliv směr, díky němuž bychom našli toho, kdo to udělal. Pokud by se to objevilo celé, čekala by na vás opravdu hodně velká finanční odměna,“ dodala.

Svlečte je

A kroutila hlavou nad tím, jak někdo mohl mít stejný vkus jako ona sama. „Kdo by si krucinál koupil béžové sako s dlouhými růžovými a oranžovými pery? Kdo by nosil to, co já? To je tak strašně výrazné, že kdybyste to na někom viděli, tak to z něho svlečte, protože to je moje!“