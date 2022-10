Spor českých sportovních celebrit o Rusy: Petržela sepsul Haška!

Vyškrtat ruské sportovce kvůli válce na Ukrajině ze soutěží, nebo ne? Hokejová legenda Dominik Hašek (57) je pro. Fotbalový trenér Vlastimil Petržela (69) proti. Což odprezentoval ruský web RB Sport.

Petržela má v Rusku, kde v letech 2002 až 2006 trénoval Petrohrad, dost přátel. „Víte, jsou tady blázni, kteří nadávají těm, co pracují v Rusku. Hašek, největší blázen ze všech, nechtěl, aby ruští hokejisté hráli za kluby NHL," poznamenal Petržela v povídání pro RB Sport, které bylo zprvu o Marcelu Ličkovi, trenérovi fotbalového Orenburgu.

„Telefonátů z Ruska mám několik denně. Tohle byl dlouhý hovor o tom, že Rusové i jejich sportovci jsou většinově normální lidi. Tady na turnaji v Ostravě hrálo několik Rusek a hokejisti by nesměli přijet s týmy NHL? To mi opravdu přišlo postavený na hlavu a řekl jsem to. Jméno Haška padlo, ale ani nevím, jak se řekne »pitomec «, což v ruském textu prý zaznělo,“ popisuje Petržela pro Blesk.

Putin je dobytek

V článku na RB sport následuje rozbor situace v Česku. „Je tu dost hlupáků. Mnozí jsou ostře proti Rusům. Polovina si to myslí, polovina ne. Lidé jsou přesvědčeni, že za vše může Putin. Jsem také proti tomu, co se děje na Ukrajině. Ale v Rusku mám mnoho přátel a vím, že lidé tam jsou normální a za nic nemůžou,“ tak trochu obhajuje Petržela.

„Nevím, jak si kdo ten překlad přebere, ale rád bych jasně řekl, že ruskou válku proti Ukrajině jednoznačně odsuzuju! A myslím si, že to tak má i většina Rusů,“ dodal.

A názor na Putina? „Vyjádřil jsem se k tomu už v únoru, nechci to teď opakovat,“ pravil včera. „Říkají mu tam muž na vysokých podpatcích. To proto, jak se chová nadřazeně. Prostě dobytek,“ řekl tehdy pro iSport.cz.