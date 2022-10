Promotér Petera o NHL v Praze: Hašek ligu vyplašil… Hrálo by se bez Hertla?

Byl to on, kdo i letos přivedl NHL do Prahy. Podnikatel Tomáš Petera úspěšnou akci zajišťoval po obchodní a marketingové stránce. A v rozhovoru pro web iSport.cz přiznal, že mu dvakrát zatrnulo. V době, kdy nebylo jasné, jestli Tomáš Hertl podepíše se San Jose nový kontrakt, a poté, co legendární brankář Dominik Hašek začal veřejně brojit proti účasti ruských hráčů. „NHL to hodně vyplašilo,“ přiznává Petera, který současně stál za povedeným tenisovým turnajem v Ostravě.

Rozhodně se nenudil. V jednu dobu se v Praze hrála NHL mezi San Jose Sharks a Nashville Predators, v Ostravě se zase v rámci Agel Open, turnaje WTA 500, po kurtech proháněly nejlepší světové hráčky. Nakonec vyhrála Barbora Krejčíková. „Musel jsem denně přelítávat letadlem, jinak bych to nestihl,“ popisuje známý sportovní promotér.

Jak jste spokojený s další zastávkou NHL v Praze?

„Povedlo se to. Haly byly plné, zápasy měly slušnou kvalitu na to, že se jednalo o první utkání v sezoně. Doufám, že si to užili lidi jak v aréně, tak ti, kteří se dívali v televizi. Co se týče sponzorů, ti byli spokojení. Stejně jako zástupci NHL.“

Jak to hodnotili?

„Jenom kladně. Byl jsem s nimi neustále v kontaktu, na oba zápasy jsme koukali ze společného boxu. Takže jsem mluvil i s Billem Dalym (zástupcem komisionáře NHL). Také s ostatními lidmi z vedení NHL jsem v každodenním spojení. Takže opravdu byli nadšení. Je jasné, že potom, co tady Dominik Hašek rozjel za kampaň, měli trochu obavy z toho, co z toho vyleze.“

Narážíte jistě na to, jak protestoval proti tomu, aby tady hráli ruští hráči.

„Jo jo. Nakonec se ukázalo, že z toho nic nebylo. Takže i z toho důvodu byli