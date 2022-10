Na bídu Slavie se cynicky čekalo. Potvrdí Trpišovský svou výjimečnost?

Dlouho předlouho, bráno českými reáliemi rozhodně netypicky, si Slavia hověla na baldachýnu. Na svět ohraničený FORTUNA:LIGOU se dívala z výšky. Do Evropy si jezdila pro hřejivá slova uznání, respektu a obdivu od zavedených fotbalových firem. Po právu. Zaslouženě. Stromy však nerostou do nebe, byť se v případě nastartované bíločervené firmy mohlo zdát, že zákony přírody pro ni neplatí.

Platí. A pro každého. Na vlastní kůži to poznala už na jaře, kdy ligový titul sama donesla do Štruncových sadů. Bylo to všeobecně považováno za jakési náhlé selhání. Něco jako nečekaný atak chřipky, která se vyléčí, po náloži antibiotik zmizí a znavené tělo se po pár týdnech zotaví.

Nová sezona však ukazuje, že Slavia je pořád pacientem na lůžku. Není v kritickém stavu, ovšem neřád se vyhnat dosud nepodařilo. Čtyři porážky z pěti zápasů to dokazují. Možných sedm bodů odstupu od vedoucí Plzně v domácí soutěži a děsivá blízkost nečekané, ale o to víc drsné havárie v Konferenční lize, je dalším bodem eskalující napětí a nejistotu v dříve špičkově fungujícím organismu.

Co si budeme povídat, na tohle období fotbalové prostředí v Česku cynicky více než čtyři roky čekalo. Přece jenom závist a nepřejícnost je v tuzemsku dokonale zakořeněná.

Koho by v branži taky bavilo dokola poslouchat řeči o Trpišovském a jeho trenérské genialitě, že? O jeho nutném umístění k reprezentačnímu týmu. O klubu, z jehož herní filozofie by si každý měl vzít příklad. Najmě defenzivně založená Plzeň a na přestupovém poli (o výsledkových počinech ani nemluvě) matná Sparta. Byť v mnohém byla spousta pravdy...

Nicméně, situace je na stole. Slavii se přestalo dařit. Zcela jednoznačně prožívá těžká muka. Posledních pět měsíců, byť to nelze zcela paušalizovat, protože mužstvo odehrálo i řadu dobrých zápasů, je nejslabším obdobím ve slávistické éře uctívaného Jindřicha Trpišovského.

Trenér na pozápasovém setkání s médii v Kluži mluvil o tom, že nyní se ke slovu musejí přihlásit zkušení hráči a mužstvo zvednout. O tom není sporu. Zcela zásadní ale bude, jak si s dostavenou mizérií poradí právě on.

Trpišovský vstupuje do poměrně klíčové chvíle své profesní etapy. Aby potvrdil vlastní výjimečnost, musí učinit spoustu důležitých trenérských rozhodnutí a tým vytáhnout z hutné kaše. Nastává čas, kdy je nutné umění jemné týmové psychologie, mikromanagementu a intuitivního chování posunout na maximální možný level.

O to v příštích dnech a týdnech půjde. O trenérových rozhodnutích, o kterých tak rád mluví v souvislosti s hráči. O dennodenní pečlivé práci, třeba i o vyrušení mužstva z běžného režimu. Dát hráčům najevo, že výkony z poslední doby se ve Slavii nenosí. Jsou nepřípustné.

Pokud se to trenérovi povede, může Slavia stále uzmout titul i postoupit do jarní fáze Konferenční ligy.

Mimochodem, bude zajímavé sledovat, a to nejen na Twitteru, reakce šéfa Jaroslava Tvrdíka. Také on si musí říct k současné bídě své. Dát zaměstnancům najevo, že opakované výpadky nestrpí.

Jarní kolaps v titulových dostizích byl s odstupem času do značné míry přisuzován i jeho absenci v klubu. Nyní se, doufejme, po vyléčení z těžké nemoci plnohodnotně vrací do procesu. I on musí svým dílem přispět ke sportovnímu restartu klubu.