Buček z KHL do Třince? Klub si totálně pošlape jméno, říká expert Koreis

Pokud by se Buček opravdu přesunul z KHL do extraligy, jaká by to podle vás byla zpráva?

„Hráči, kteří podepsali do KHL v situaci jaká je, jasně ukázali, že nemají žádné morální hodnoty. Jediné, co to ukazuje, že je zajímají peníze a je jim jedno, že na těch penězích je krev. Ano, hokejové výsledky jsou pro organizaci důležité, ale mnohem důležitější je, že by hokejové organizace měly být vzory pro mladé, mají je vychovávat. Učit je hodnoty. Angažováním hráče, který odchodem do KHL ukázal, že žádné hodnoty nemá a vidí jen peníze, tohle všechno totálně pošlape. Všechny hodnoty.“

Dá se očekávat, že Třinec nebude jediným klubem, který angažuje hráče, co skončí v KHL. Co myslíte?

„Dalo se to čekat. Já tajně, možná naivně, doufal, že si trenéři a manažeři uvědomí, že jsou důležitější věci než to, jestli bude hrát Třinec deváté místo nebo dvanácté. Asi to vnímají jinak. Já Třinec opravdu respektuji za práci, jakou udělal. Z mužstva, které bylo bohaté, které bezhlavě utrácelo, se stala organizace, která vybudovala mládežnický program, systematicky začleňovala mladé hráče. Už nekupuje kvantitu, ale kvalitu, přivádí rozdílové hráče do extraligy. Strašně moc výborné práce, byla to vzorová organizace pro celou ligu. Tímto jediným krokem by úplně všechno pošlapali.“

Buček měl vzít nabídku Nižněkamsku i díky slovenskému asistentovi Marcelu Ozimákovi, se kterým se zná z rodné Nitry. Dovedete se vžít do kůže třiadvacetiletého kluka, že mu taková nabídka z KHL třeba zamotá hlavu?

„O.K., dokážu připustit, že si to kluk úplně neuvědomuje. Takhle, dřív jsme tak nějak věděli, že KHL je propagandistická liga. Ale nebyly žádné konflikty, přivírali jsme oko. Ale když Rusko bombarduje Ukrajinu, vidíme uprchlíky, o které se doma staráme a pomáháme jim? A někdo se sebere, jde do Ruska a hraje na stadionech, kde otevřeně propagují válku písmeny Z? Dokážu připustit, že tohle si třeba někdo v minulosti úplně neuvědomil. Ale dneska? Všichni ví, co se tam děje, všichni znají souvislosti. Je to jen totální zavření očí a jste připravený na to, že schytáte rány veřejného mínění. Ale ve výsledku mám doma peníze.“

Může takový příchod třeba i rozbít kabinu?

„Já osobně moc kluků z Třince neznám, ale vím, že třeba Tomáš Marcinko, jehož žena je aktivní ve slovenské politice, na to má dost jasný názor. Jeho reakce v šatně by mě tedy zajímala.“

Pokud Oceláři příchod dotáhnou, musí počítat s negativními reakcemi?

„Já si trochu myslím, že v Třinci věděli, že to vyvolá negativní reakce a emoce. Podle mého k tomu přistupují jako politici, kteří ví, že dělají něco špatného. Ví, že přijde smršť negativního veřejného mínění. Ale zároveň ví, že to za čtrnáct dní přejde. A lidi se zase budou věnovat něčemu jinému. Sám jsem ale zvědavý na reakce na jiných stadionech.“

