TV expert Koreis tepe Oceláře: Ostuda! Ostrá reakce exreprezentanta Platila

Válečný veterán Jindřich Kraus z bijákových Pelíšků by zešílel. Oceláři z Třince si vybrali nejkontroverznější posilu, jakou mohli. Samuela Bučka (23), Slováka, který během rozpuku války na Ukrajině kývl na nabídku ruského Nižněkamsku.

Útočníka si během loňské povedené sezony v Nitře vyhlédli v NHL. Farma Seattlu mu ale byla málo, a tak mu pod nosem zavoněl pach krvavých peněz Neftěchimiku.

V Putinově říši se střelec neprosadil. Po měsíci ho z KHL vypoklonkovali. „Věřil jsem, že dostanu prostor. Chyba,“ posteskl si. Takhle, největší chybou bylo, že do Ruska vůbec přestoupil. Ocelářům to ale nevadí, hráči dali druhou šanci. V neděli už nastoupil proti Spartě.

Je tohle normální?

„Jste ostuda českého hokeje,“ vzkázal k říčce Olši Jakub Koreis (38). Cizince působící v Rusku prostě nechápe. „Šli hrát propagandistickou ligu režimu, který nám vyhrožuje jadernou válkou. Jenom proto, že dostali víc peněz. Přijde tohle někomu normální?“ nechápe.

Buček je jedním z nich. Ne každý ho ale považuje za rudý bolševický nok. Třeba exreprezentant Jan Platil (39) expertovi O2 TV Sport drsně vzkázal: „Drž už hubu. Mělo by ti být zle ze sebe, za vyvolávání nenávisti vůči mladýmu klukovi. Jak by ses zachoval ty? To vlastně nemůžeme vědět, protože tebe nikdo v KHL nechtěl.“ Pak poskytl svůj pohled na věc. „Myslíte si, že když mladý kluk, který chce hrát jen hokej, nepodepíše smlouvu v KHL, tak válka skončí?“

