Putinův klub povede Čech. Jaškin dostane v Petrohradu kapitánské C

Třeba Dominik Hašek kousal dobrovolný úpis Dmitrije Jaškina čelnímu klubu ruské státní propagandy jen stěží. „Mrzí mě to moc. Práce českého občana v Ruské federaci je podporou ruského režimu, války na Ukrajině, a tedy nebezpečí pro naši zemi a její občany. Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu a parlament ČR, že doposud nepřijal zákon, který toto zakazuje,“ psal bývalý brankář na sociálních sítích.

Jaškin měl na stole nabídky na pokračování v NHL, ale odmítl je. Od ruského gigantu dostal na stůl takovou hromadu peněz, až se prohýbal. S bonusy si může přijít až na sto milionů rublů, zhruba 43 milionů korun.

Plácnul si s Petrohradem, tedy klubem, který je s režimem spjatý více než kterákoli jiná tamní hokejová organizace. Klub patří miliardáři a oligarchovi Borisi Rotenbergovi, blízkému příteli prezidenta Vladimira Putina, který je velkým fanouškem SKA. Na lavičce stojí jako hlavní kouč Rotenbergův syn Roman, který sám hokej nikdy nehrál, ani nikdy dřív nikde netrénoval. Ano, tohle je možné zřejmě jen v Rusku.

Právě kouč teď přes v Rusku hojně užívanou sociální síť Telegram oznámil, že Jaškin dostane na dres krom jiných písmen abecedy přišité také kapitánské C. „Je to přirozený lídr a vůdce jak povahou, tak hrou na ledě. On musí převzít hlavní roli. Poslouchají ho spoluhráči a mladíci. Je to správná volba, Dmitrij do nové sezony tým povede.“

V minulých sezonách byli kapitáni SKA různí. Jevgenij Ketov, před ním Sergej Plotnikov. Oba v týmu stále působí, céčko však dostane Jaškin. V posledních letech měl céčko vždy Rus, teď ho dostane Čech, i když se stále hluboce zapuštěnými ruskými kořeny. Nikdy dřív přitom rodák z Omsku kapitánem nebyl. Alespoň áčko měl podle dohledatelných záznamů naposledy na dresu před jedenácti lety v české repre na šampionátu do 18 let.

Rotenberg rovněž v příspěvku zhodnotil nedávno skončené soustředění svého týmu v přímořském letovisku Soči. „Udělali jsme velký kus práce. Dvoufázové tréninky, hodiny v tělocvičně i zápasy. Budujeme tým, všichni pracují jako jedna pěst. Dřou v obraně i útoku,“ napsal. V Soči jeho výběr odehrál pět zápasů, čtyři vyhrál. Porazil domácí tým, Minsk, Vladivostok a taky ruský národní tým do 25 let. Nestačil pouze na Omsk. Jaškin v přípravě zůstal bez gólu.

Rotenberg taky nezapomněl poděkovat mecenášům z plynového gigantu Gazprom, který jim v Soči připravil luxusní podmínky. Teď čeká SKA domácí turnaj, memoriál někdejšího sovětského brankáře Nikolaje Pučkova. Po něm vstoupí v sobotu 3. září do nového ročníku KHL.