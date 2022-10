Ředitel Třince o Bučkovi: Zaslouží si druhou šanci. Kdyby nebyl pokorný...

Vzít v dnešní době nabídku z ruské KHL je přešlap. Pro mnohé neodpustitelný. Jan Peterek, sportovní ředitel třineckých Ocelářů, s tím souhlasí. Přesto se spolu s trenéry rozhodl angažovat slovenského útočníka Samuela Bučka (23), který neuspěl v Nižněkamsku . „Věděli jsme, že to bude kontroverzní, ale dáváme mu druhou šanci. Neudělali jsme to poprvé,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Jan Peterek byl historicky vůbec prvním českým hokejistou v Rusku. S Jaroslavlí získal dva tituly (2002 a 2003), stále tam má hodně známých a přátel. V otázce ruské válečné agrese má jasno. „Jednoznačně jsme proti ruské agresi na Ukrajině, proti zabíjení,“ říká Peterek. „Osobně vnímám odchody hráčů do KHL jako chybu. Lidsky je to těžko pochopitelné, i Samuel chyboval. Šel jen za sportovní stránkou a přišel trest. Chceme mu ale dát druhou šanci. Důvěru fanoušků i spoluhráčů si bude muset znovu vybudovat. Od nuly.“

Co vás vedlo k tomu, že jste podepsali hráče, který šel do KHL v době, kdy je to morálně nepřijatelné?

„Nezastírám, že současná situace nenahrává tomu, abychom Sama k nám podepsali. Měli jsme ohledně tohoto kroku hodně těžké rozhodování. Proto jsme i s trenéry jeli do Žiliny na schůzku se Samuelem a jeho agentem, abychom si o tom důkladně popovídali. Chtěli jsme slyšet, jak je k této problematice nastavený, jak celou věc sám vnímá. Byli jsme připraveni s ním jednat na rovinu, tušili jsme, že kdybychom s ním chtěli spolupracovat, nebudou reakce a ohlasy jednoduché. Musím říct, že jsem nikdy takový rozhovor s hráčem neměl.“

Jak vám vysvětlil, že šel ze zámoří do Nižněkamsku?

„Oslovil ho americký agent a dal mu nabídku, že se může dostat do NHL. Na to každý kluk slyší, protože je to výzva a možnost splnit si svůj sen. K tomu měl