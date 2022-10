Nepochopitelný incident: Zraněného hokejistu v Rusku odmítla odvézt sanitka!

Bizarní spor se rozhořel v ruské mládežnické hokejové lize MHL. Ta je přípravkou pro prestižní KHL a mladí hráči tam mají dokázat, že mají kvalitu pro dospělý hokej. To co se odehrálo v Novosibirsku je však nepochopitelné i pro amatérské soutěže. Sanitka přítomná na utkání odmítla převézt zraněného hokejistu do nemocnice.