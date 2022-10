Buček v Třinci vířil emoce, ale jen na sítích. Kabina je zdrženlivá

Repríza finále? Bitva extraligových gigantů, kteří se po vlažném rozjezdu snaží vrátit na špici? Kdepak, téma 11. kola Tipsport extraligy mezi Třincem a Spartou (4:2) bylo jiné. Slovenský hokejista Samuel Buček poprvé naskočil v třineckém dresu. Poté, co neuspěl v ruské KHL. Na sociálních sítích to vyvolalo smršť negativních reakcí a nadávek. V reálu? „Abych pravdu řekl, tak jsem si ho vůbec nevšiml. Ani nevím, co k tomu říct,“ reagoval Roman Horák, útočník Sparty.

Ostuda. Hanba. Absolutní nemorálnost. Taková slova létají éterem od prvního okamžiku, kdy deník Sport a web iSport.cz přišel s informací, že se třinečtí Oceláři dohodli na příchodu Samuela Bučka. A to jsou ta slušnější vyjádření.

Třiadvacetiletý útočník z Nitry totiž v srpnu podepsal smlouvu v ruském Nižněkamsku. Tam neuspěl, po šesti zápasech skončil. A sáhnul po něm Třinec. V neděli, dvě hodiny před zápasem se Spartou, klub přestup oficiálně potvrdil.

„Oceláři, jste ostuda českého hokeje,“ reagoval na Twitteru bývalý útočník a současný komentátor Jakub Koreis. „Je mi fakt zle. Nejsmutnější je, že Třinec určitě nebyl jediný, kdo Bučka chtěl. A on teď prošlápnul cestu ostatním hráčům, kteří se budou vracet. A Třinec zase klubům, které je budou brát. Za chvíli se nad tím přestaneme pozastavovat.“

Nebyl jediný. Negativních ohlasů byly na sociálních sítích hromady. I od třineckých fanoušků, kteří Bučkův příchod odsuzovali. Jeho spoluhráči se komentářů zdrželi. „To my neřešíme, nevím, co bych k tomu řekl,“ pokrčil rameny Erik Hrňa, který se vrátil po zranění. „Já ani sociální sítě nemám, takže to vůbec nesleduju. Já mám ještě tlačítkový telefon...“

Prakticky stejně reagoval i Daniel Voženílek. „Já bych se k tomu asi nechtěl vyjadřovat. To je asi na jiných lidech,“ řekl jen. Jestli registroval vlnu kritiky? „Tak něco na Twitteru čtu, ale víc bych se k tomu nevyjadřoval.“ Zkušený Andrej Nestrašil se z pozápasového rozhovoru omluvil.

Sdílnější byl pro deník Sport a web iSport.cz Tomáš Marcinko. Když slovenský svaz rozhodl, že hráči, kteří po ruské invazi na Ukrajinu odešli do KHL, mohou i dál reprezentovat, byl ostře proti.

„Jako Tomáš Marcinko mám stále stejný názor, jsem proti rozhodnutí slovenského svazu ledního hokeje týkající se reprezentování hráčů a nelíbí se mi absence jasného odsouzení ruské invaze na Ukrajinu,“ komentoval slovenský reprezentant. „A jak nahlížím na to, že Oceláři získali hráče, který podepsal kontrakt s ruským týmem po invazi? Jsem profesionální hokejista, rozhodnutí o angažování hráčů neleží na mých bedrech. Budu hrát s tím, koho mi určí trenér. Odejít do KHL bylo rozhodnutí Samuela Bučka, určitě si to všechno vyhodnotil podle svého vědomí, svědomí a situace, ve které se tehdy nacházel.“

Bučka z pozápasového rozhovoru omluvilo tiskové oddělení klubu. Vyjádřil se pouze v tiskové zprávě po podepsání kontraktu. „Udělal jsem chybu a věřil tomu, že dostanu dost prostoru, abych se po zranění dostal zpátky do formy a byl užitečným hokejistou. To se nestalo,“ řekl v něm k odchodu do KHL. „Chci hledět dopředu, odvést maximum pro tým a posunout se tak ve své kariéře. Oceláři jsou obrovská výzva, ve které chci a musím uspět.“

Proti Spartě naskočil Buček ve čtvrté formaci, odehrál necelých osm minut. S číslem 29 a bez jmenovky. I na kostce byla u jeho jména jen černá silueta, fotku hotovou ještě nemá. Když hlasatel oznamoval jeho jméno, v ochozech to zahučelo. Spíš „podpůrně“, než aby byl slyšet pískot nebo jiné nesouhlasné reakce. Dá se očekávat, že na stadionech soupeřů to jistě bude jiné.

„Abych pravdu řekl, tak jsem si ho vůbec nevšiml. Ale nevím, co k tomu říct,“ reagoval Roman Horák. Po zápase si s Bučkem ruce podali všichni, přičemž sparťanského „hada“ vedl slovenský matador Milan Jurčina, který (na rozdíl od většiny spoluhráčů) určitě věděl, o koho jde.

