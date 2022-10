Vrba na duel Plzně s Baníkem dohlížel s Limberským: Láskyplná slova od jeho ženy Lenky

Na zápas Viktorky s Baníkem dorazil David Limberský v trochu nečekané společnosti. Kromě manželky Lenky měl po svém boku také Pavla Vrbu, který ještě před dvěma týdny celek z Ostravy sám jako trenér řídil. Limberského žena Lenka později na sociálních sítích sdílela společnou fotografii s oběma fotbalovými osobnostmi a připsala k nim slova plná podpory pro bývalého baníkovského kouče.

Lenka Limberská se na sociálních sítích pochlubila, že jim s manželem na sobotním duelu dělal společnost právě Pavel Vrba. „Dnes ve třech,“ sdílela video, na kterém trio dohlíží na utkání.

Zatímco u Limberských je jasné, že drželi palce milované Viktorce, u slavného českého kouče to zase tolik jednoznačné není, zvláště pak když v minulosti trénoval v obou klubech. Jeho srdci byl sice vždy blízký Baník, teď ovšem vzpomínky na něj mohou mít trochu nepříjemnou pachuť. Na Městském stadionu ve Vítkovicích vydržel Vrba pět měsíců a během jedenácti ligových zápasů pod jeho vedením se tým dostal na hranu bojů o záchranu.

„Jsou lidé, kteří tě budou mít vždy rádi... Jednoduše proto, že to, co je s tebou spojuje, je silnější než to, co se snaží »okolí« nebo rádoby »řeči« rozdělit,“ napsala na sociálních sítích později Limberská ke společné fotce, pod kterou přidala hashtag »náš miláček«.