SolomONE man show. Nigerijec uchvátil prvním hattrickem a oslavou. V šoku byl i kouč
Naprosto spektakulární představení jednoho muže, který prvním hattrickem v sezoně fotbalové Chance ligy zařídil zároveň i premiérové vítězství Mladé Boleslavi v ročníku. Solomon John sestřelil Hradec Králové třemi brankami a zařídil důležité body pro domácí. „Na první hattrick jsem čekal dlouho a jsem šťastný, že se mi to povedlo,“ soukal ze sebe s rozpačitým úsměvem evidentně nervózní hrdina při své první tiskové konferenci v Česku po výhře 3:2.
Pro nigerijského záložníka zatím jednoznačně životní zápas. V kariéře se mu až doteď nikdy nepodařilo vstřelit ani dvě branky v jednom utkání, natož pak tři. „V zápasech mívá horší produktivitu, ale tady mu obrovsky pomohl první gól v úvodu. Pak už byl v takovém rauši, že mu to prostě lepilo,“ chválil ho trenér Aleš Majer.
V nejvyšší české soutěži pak odehrál už dvě celé sezony a pokaždé zapsal dva zásahy. Tentokrát svou základní kvótu překonal už ve čtvrtém kole a za jedno odpoledne se vyšvihl na samé čelo tabulky ligových střelců.
„Nevím co říct, jsem moc rád, že se mi to podařilo. Snad to bude pokračovat. Už pár dní před zápasem jsem měl dobrý pocit, že se mi povede dát gól, ale že budou hned tři, to jsem opravdu netušil,“ pokračoval spokojeně rychlonohý křídelník.
Po prvním zásahu z něj evidentně spadla tíha dlouhého čekání na gólový zápis. Pod kotlem domácích ultras udělal několik přemetů a gymnastické číslo zakončil pohledným saltem vzad. S míčem u nohy od té doby vypadal naprosto sebevědomě, při dalších trefách už ale oslavy neprobíhaly v akrobatickém duchu a šťastný střelec se ostýchavě schoval v klubku radujících se spoluhráčů.
„Byl jsem strašně nadšený a už jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Bylo toho na mě asi moc,“ smál se jednoznačně hlavní aktér zápasu.
A zatímco první gól byl spíše z kategorie šťastných a pomohla mu i drobná teč kapitána hostů Petra Kodeše, další zásahy patřily k tomu nejhezčímu, co celé kolo nabídlo.
Hlavně pak druhá branka, kdy se ladně vyhnul soupeřům ve středu hřiště a ze vzdálenosti 25 metrů zamířil naprosto přesně na zadní tyč. Po dokonalé ráně zůstali v šoku prakticky všichni návštěvníci stadionu. „Já taky!“ vyhrkl ze sebe při dotazu na nejhezčí okamžik utkání nadšený kouč Majer.
Návrat na oblíbenou pozici
V úžasu pak zůstal i samotný autor nádherné branky: „Tak krásný gól jsem ještě nedal,“ culil se 170 centimetrů vysoký Afričan.
Hattrick pak zkompletoval po pěkném průniku po levém křídle a mazáckém zakončení na bližší tyč. O vyloženě jednoduchou pozici ale nešlo ani v tomto případě. Statistici z Wyscoutu mu hodnotu očekávaných gólů v celém zápase spočítali na 0,32. Vynikající koncovkou ji však John téměř zdesetinásobil.
„Sol byl dneska nadmíru produktivní. Teď jsme si říkali, že ho prodáme, protože ten už gól nikdy nedá,“ vtipkoval po zápase trenér Majer.
V dosavadní kariéře 24letého dribléra jde zatím skutečně o anomálii, ale to se může brzy změnit. Právě spolupráce s novým koučem, který shodou okolností stejně jako před časem John přišel do Boleslavi z druholigové Vlašimi, může šikovnému křídlu vyhovovat.
V minulém ročníku poměrně často zaskakoval na pozici levého wingbeka, odkud se do nebezpečných pozic dostával výrazně hůř. Pod novým vedením se ale vrátil na preferovaný post v ofenzivní čtveřici. „Dává mi možnost nastupovat na mé oblíbené pozici, kde se cítím silný a dodává mi hodně sebevědomí. Říká mi, abych hrál svoji hru, což mi vyhovuje,“ pochvaluje si spolupráci s koučem.
Zároveň těží i z ofenzivního pojetí celého mužstva. Zápasy Mladé Boleslavi zatím patří k tomu nejzábavnějšímu v celé lize a ve všech čtyřech utkáních Středočechů padlo v součtu obou mužstev minimálně pět gólů.
