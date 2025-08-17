Jak připravit kvalitní TV přenos NHL: Specifická data, nástroje s AI či statistiky
Data nás obklopují všude kolem, až to vypadá, že nás úplně převálcují, sežerou a nezbyde prostor pro vlastní úvahu, názor a cit. Pokud si udržíme nadhled, umíme se v té záplavě orientovat a selektovat je, máme vyhráno. Získaná a chytře vybraná data pak směřují k divákům a fanouškům, využívají je trenéři, hráči, komentátoři a moderátoři televizních přenosů. Co vše může při komentování pomoci, jak rychle a pohotově lze danou situaci dokreslit, vyhledat a opepřit?
Je to přesně 10 let, co NHL spustila rozšířené hokejové statistiky. „A nyní je umí kvalitně zpracovat, analyzovat, sestavit a nabídnout fanouškům,“ řekl sportovní analytik Milan Černý. „Tím partnerství s NHL začalo a pak se vydalo směrem k trenérům a hráčům. Vše je dnes automatizované, NHL investovala obrovské částky do senzorů ve svých arénách. Je to mix různých technologií, jsou to zajímavá čísla, pozice puku a hráčů se aktualizují každých 30 milisekund. To znamená, že máme v každém okamžiku přesné pozice všech objektů na ledě a pak to celé můžeme analyzovat. Celé analýzy běží online, jen s minimálním zpožděním. Všechna vybraná data musí dávat smysl.“
Před měsícem NHL a Sony oznámili víceleté globální technologické partnerství. Budou spolupracovat na vývoji zážitků pro fanoušky, trenéry, funkcionáře, hráče a moderátory. Společnost Sony se tak stala oficiálním technologickým partnerem NHL. Zvýší se produkce animovaných vizualizací dat NHL v rámci programu Beyond Sports, za použití technologií Hawk-Eye (Jestřábí oko) a bude se investovat do různých produktů a technologií Sony, které přiblíží fanoušky NHL hře více než kdykoli předtím.
David Lehanski, výkonný viceprezident NHL pro rozvoj obchodu a inovace, řekl: „Pokrok ve vývoji a implementaci technologií na ledě i mimo něj je pro ligu klíčovou prioritou a toto partnerství zdůrazní dopad průlomové práce společnosti Sony v několika našich klíčových iniciativách, jako je sledování puků a hráčů NHL EDGE a animované programy, s cílem přiblížit fanouškům naši skvělou hru a prezentovat NHL jako světového technologického lídra.“
NHL používá technologii Hawk-Eye od společnosti Sony od roku 2015. Se službami Synchronized Multi-Angle Replay Technology (SMART) instalovanými ve všech 32 arénách NHL, které pomáhají zajistit rychlost a přesnost, kterou NHL potřebuje pro své reprízy a výzvy pro trenéry; s pozdějšími vylepšeními podporujícími lékařské kontroly týmů a kontroly zdraví a bezpečnosti hráčů. Data shromažďovaná pomocí optických sledovacích kamer jsou také nedílnou součástí vytváření živých animovaných vizualizací dat NHL, postprodukčního obsahu a technologie repríz a budou zahrnuta v budoucích zkušenostech s vývojem zahrnujících mobilní aplikace a XR. Hawk-Eye od společnosti Sony bude i nadále rozšiřovat technologické inovace a podporovat tvorbu a poskytování pohlcujícího obsahu NHL.
Sportovní komentátor a moderátor může výrazně využít různých datových bodů k vylepšení svého komentáře a zapojení diváků.